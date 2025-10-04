PGN rescatan a niña obligada a vender en las calles

Autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) reportaron que una niña fue rescatada en las calles de Huehuetenango, porque era obligada a vender distintos productos en la vía pública. Según las autoridades, la menor de 9 años de edad contó que vivía con personas que no eran familiares, quienes la enviaban fuera de casa a trabajar.
Asimismo, consignaron que la pequeña declaró haber sufrido de agresiones y que le negaban el alimento si no aportaba dinero.
Para garantizar su protección, fue trasladada de manera provisional a un hogar de protección, mientras se ubica un recurso familiar idóneo, ya que se desconoce el paradero de su verdadera familia", informó la PGN.
Las autoridades continuarán con las investigaciones en el caso de la pequeña rescatada, para considerar acciones en contra de las personas responsables de vulnerar a la pequeña. La PGN compartió una fotografía en la que se ve que la niña es llevada a una casa hogar de la localidad para recibir la asistencia necesaria.