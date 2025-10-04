 PGN rescatan a niña obligada a vender en las calles
Nacionales

PGN rescatan a niña obligada a vender en las calles

La menor narró que sus captores le negaban la alimentación si no llevaba el dinero de las ventas.

Compartir:
Personal de la PGN trasladó a la menor hacia un hogar de protección, mientras ubica un recurso familiar idóneo., PGN de Guatemala.
Personal de la PGN trasladó a la menor hacia un hogar de protección, mientras ubica un recurso familiar idóneo. / FOTO: PGN de Guatemala.

Autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) reportaron que una niña fue rescatada en las calles de Huehuetenango, porque era obligada a vender distintos productos en la vía pública. Según las autoridades, la menor de 9 años de edad contó que vivía con personas que no eran familiares, quienes la enviaban fuera de casa a trabajar.

Asimismo, consignaron que la pequeña declaró haber sufrido de agresiones y que le negaban el alimento si no aportaba dinero.

Para garantizar su protección, fue trasladada de manera provisional a un hogar de protección, mientras se ubica un recurso familiar idóneo, ya que se desconoce el paradero de su verdadera familia", informó la PGN.

Las autoridades continuarán con las investigaciones en el caso de la pequeña rescatada, para considerar acciones en contra de las personas responsables de vulnerar a la pequeña. La PGN compartió una fotografía en la que se ve que la niña es llevada a una casa hogar de la localidad para recibir la asistencia necesaria.

Tránsito lento por trabajos de recapeo en puente San Cristóbal

¡Tómelo en cuenta! La circulación vial de Guatemala hacia Mixco presenta complicaciones.
Foto embed
La menor fue llevada a una casa hogar de la PGN. - PGN de Guatemala.

En Portada

CACIF pide a Arévalo vetar decreto de reformas a Ley de Protección del Medio Ambientet
Nacionales

CACIF pide a Arévalo vetar decreto de reformas a Ley de Protección del Medio Ambiente

07:58 PM, Oct 03
Cámara de Comercio reconoce decisión del Ejecutivo de vetar el Decreto 07-2025t
Nacionales

Cámara de Comercio reconoce decisión del Ejecutivo de vetar el Decreto 07-2025

09:21 PM, Oct 03
Municipal busca mantener liderato e invicto en fecha 13 del Aperturat
Deportes

Municipal busca mantener liderato e invicto en fecha 13 del Apertura

04:11 PM, Oct 03
Sean Diddy Combs recibe sentencia: Pasará 50 meses en prisiónt
Farándula

Sean Diddy Combs recibe sentencia: Pasará 50 meses en prisión

06:17 PM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos