 Conductor huye tras chocar vehículo estacionado en zona 18
Nacionales

Video muestra cómo un conductor huye tras chocar vehículo estacionado en zona 18

Vehículo a excesiva velocidad derrapa, choca contra auto estacionado y su conductor huye en zona 18.

Compartir:
Incidente vial en zona 18., Captura de pantalla video Facebook.
Incidente vial en zona 18. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que un vehículo blanco, que se desplazaba a excesiva velocidad, derrapó y terminó impactando contra un automóvil gris que estaba estacionado en la colonia El Paraíso I, zona 18 de la capital.

Las imágenes, de apenas 17 segundos, muestran cómo tras el choque el propietario del carro afectado corre hacia el vehículo blanco para intentar detenerlo y exigirle que se hiciera responsable de los daños. Sin embargo, el conductor logró acelerar y darse a la fuga sin ser identificado.

Buscan a conductor que causó daños a vehículo estacionado 

El clip, grabado por otro automovilista, no permite observar con claridad las placas de circulación del automóvil involucrado, lo que ha dificultado la identificación del responsable. Por esa razón, el video ha sido compartido ampliamente con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar información que ayude a dar con el paradero del conductor.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante los constantes hechos de tránsito provocados por la excesiva velocidad y la imprudencia de algunos conductores. Señalaron que este tipo de incidentes no solo pone en riesgo la integridad de las personas y de sus vehículos, sino que también refleja la necesidad de reforzar la vigilancia y las medidas de control vial en la zona.

El dueño del vehículo afectado indicó que presentará la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), al mismo tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el hecho y se logre capturar al responsable del accidente y de los daños ocasionados.

En Portada

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillast
Nacionales

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillas

07:58 AM, Oct 06
Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carrilest
Nacionales

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

06:30 AM, Oct 06
Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamorat
Farándula

Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamora

06:23 AM, Oct 06
¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?t
Farándula

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?

06:10 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos