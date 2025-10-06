Conductor huye tras chocar vehículo estacionado en zona 18

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que un vehículo blanco, que se desplazaba a excesiva velocidad, derrapó y terminó impactando contra un automóvil gris que estaba estacionado en la colonia El Paraíso I, zona 18 de la capital.
Las imágenes, de apenas 17 segundos, muestran cómo tras el choque el propietario del carro afectado corre hacia el vehículo blanco para intentar detenerlo y exigirle que se hiciera responsable de los daños. Sin embargo, el conductor logró acelerar y darse a la fuga sin ser identificado.
Buscan a conductor que causó daños a vehículo estacionado
El clip, grabado por otro automovilista, no permite observar con claridad las placas de circulación del automóvil involucrado, lo que ha dificultado la identificación del responsable. Por esa razón, el video ha sido compartido ampliamente con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar información que ayude a dar con el paradero del conductor.
Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante los constantes hechos de tránsito provocados por la excesiva velocidad y la imprudencia de algunos conductores. Señalaron que este tipo de incidentes no solo pone en riesgo la integridad de las personas y de sus vehículos, sino que también refleja la necesidad de reforzar la vigilancia y las medidas de control vial en la zona.
El dueño del vehículo afectado indicó que presentará la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), al mismo tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el hecho y se logre capturar al responsable del accidente y de los daños ocasionados.