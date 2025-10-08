 Quiché: PNC rescata a niño que caminaba solo en la noche
Nacionales

PNC rescata a niño que caminaba solo durante la noche en Quiché

El menor de aproximadamente dos años quedó bajo resguardo de la PGN, ya que ninguna persona se ha presentado para reclamarlo.

El menor fue rescatado por la PNC tras ser encontrado solo en las calles de Quiché. / FOTO: PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron a un niño de aproximadamente dos años que caminaba solo a altas horas de la noche en la calzada Centenario, zona 4 de Santa Cruz del Quiché, en el departamento de Quiché.

El personal de turno desarrollaba sus labores cuando hizo el hallazgo inusual e inmediatamente resguardó al menor y le brindó protección.

Al consultar con vecinos, nadie lo reconoció, por lo que optó por realizar recorridos en la zona por más de una hora con el fin de localizar a los progenitores, pero no hubo ningún resultado.

Hasta las 6:30 horas de este miércoles, 8 de octubre, ninguna persona había reconocido al niño. Al no tener información sobre sus familiares, los elementos policiales lo entregaron a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su protección y resguardo.

