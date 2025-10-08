Quiché: PNC rescata a niño que caminaba solo en la noche

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron a un niño de aproximadamente dos años que caminaba solo a altas horas de la noche en la calzada Centenario, zona 4 de Santa Cruz del Quiché, en el departamento de Quiché.
El personal de turno desarrollaba sus labores cuando hizo el hallazgo inusual e inmediatamente resguardó al menor y le brindó protección.
Al consultar con vecinos, nadie lo reconoció, por lo que optó por realizar recorridos en la zona por más de una hora con el fin de localizar a los progenitores, pero no hubo ningún resultado.
Hasta las 6:30 horas de este miércoles, 8 de octubre, ninguna persona había reconocido al niño. Al no tener información sobre sus familiares, los elementos policiales lo entregaron a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su protección y resguardo.