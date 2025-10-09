 Decreto 7-2025: Oficialistas rechazan decisión del Congreso
Diputados oficialistas accionan contra decisión del Congreso sobre Decreto 7-2025

Semilla confirmó que se presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

El diputado Raúl Barrera, de Semilla, explica la acción planteada ante la CC por el tema del Decreto 7-2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El diputado Raúl Barrera, de Semilla, explica la acción planteada ante la CC por el tema del Decreto 7-2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Los diputados oficialistas anunciaron este jueves, 9 de octubre, que presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la decisión del Congreso de la República contenida en el Acuerdo 6-2025, por la cual se tuvo por "sancionado" el Decreto 7-2025 y se ordenó su publicación inmediata, a pesar de existir el veto presidencial por inconstitucionalidad.

En conferencia de prensa, los legisladores electos por el Movimiento Semilla aseguraron que la decisión impugnada quebranta principios esenciales como el debido proceso, la legalidad, el imperio de la ley, la separación de poderes y la supremacía constitucional.

"Fue desconocido el derecho de veto del Presidente cuando alega inconstitucionalidad y omitida la opinión previa y obligatoria de la CC", resaltó el parlamentario Raúl Barrera acerca de lo ocurrido.

Por ello, indicó que plantearon este recurso a través del cual solicitan la suspensión provisional del acuerdo 6-2025 y de los efectos derivados de la pretendida publicación del mencionado decreto. También buscan que, al resolver en definitiva, la Corte deje sin efecto el acto impugnado y ordene al Congreso remitir el expediente del veto para la opinión constitucional.

"Reiteramos que nuestras acciones se enmarcan en la defensa de la institucionalidad y la transparencia y buscan asegurar que cualquier reforma o norma que afecte el uso de recursos públicos cumpla con los controles constitucionales y los estándares de rendición de cuentas", expresó Barrera.

Faltó consulta a la Corte

José Carlos Sanabria, diputado integrante de Semilla, explicó que, desde su perspectiva, no se cumplió con el procedimiento constitucional que establecen los artículos 178 y 179 y no se conoció el veto presidencial, aduciendo posibles inconstitucionalidades.

"El procedimiento debería haber sido que tenía que ir a consulta de la Corte de Constitucionalidad; sin embargo, acá se alteró y se vulneró el procedimiento constitucional y, mediante este amparo, estamos pidiendo a la CC que restablezca el orden", aseguró.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

Diputados oficialistas accionan contra decisión del Congreso sobre Decreto 7-2025
