 Insivumeh prevé ambiente cálido con lluvias desde la tarde
Nacionales

Insivumeh prevé ambiente cálido con lluvias desde la tarde

El ente científico pronosticó cielos despejados y pocas nubes durante la mañana, pero lluvias durante la tarde y noche.

Compartir:
Foto: Archivo
Las autoridades pidieron tomar las recomendaciones por las lluvias pronosticadas. / FOTO: Archivo.

Según los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para este domingo 12 de octubre de 2025, durante el amanecer y mañana se experimentará neblina al amanecer sobre Franja Transversal del Norte y lluvias en la tarde. Asimismo, el ente científico señaló que habrá cielo despejado y pocas nubes durante la mañana.

En su sinopsis, el Insivumeh anunció un ambiente cálido y soleado, lluvias y actividad eléctrica por la tarde y noche. Sin embargo, durante tarde y noche se espera un "incremento gradual de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica del sur al centro del país, sin descartar algunas lluvias locales en las regiones del Norte.

El ente de pronósticos consideró que "los mayores acumulados de lluvias se esperan sobre Quetzaltenango y San Marcos". Con esas condiciones, la entidad consideró que se mantienen "las condiciones atmosféricas que favorecen tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo".

En ese sentido, el Insivumeh recalcó que es necesario "tomar las precauciones ante crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños en la red vial del país".

También consulte: Resultados que llevarían a Guatemala al Mundial 2026.

Resultados que llevarían a Guatemala al Mundial 2026

Conoce uno de los escenarios que le permitiría a la Selección Nacional absoluta obtener su primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA.

Recomendaciones ante las lluvias

De la misma forma, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pidió a la población estar atenta y observar cualquier agrietamiento que se observe en el terreno donde permanezcan. Asimismo, las autoridades pidieron evaluar su existe algún desplazamiento o inclinación de los objetos en su alrededor, en el interior de las viviendas.

Al manejar bajo las lluvias, Conred pidió a los choferes reducir la velocidad, circular en los carriles centrales, encender las luces intermitentes, guardar mayor distancia entre vehículos y activar los parabrisas.

A los motoristas, Conred les pidió usar traje impermeable, evitar pasar por charcos, frenar correctamente, reducir gradualmente la velocidad y encender las luces laterales o intermitentes

En Portada

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes IIt
Nacionales

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

09:20 AM, Oct 12
Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en Californiat
Internacionales

Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en California

08:25 AM, Oct 12
Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la aficiónt
Deportes

Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición

09:06 AM, Oct 12
Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1t
Nacionales

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

09:03 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesReal MadridLluviasEE.UU.Seguridad vialMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos