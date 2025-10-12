Insivumeh prevé ambiente cálido con lluvias desde la tarde

Según los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para este domingo 12 de octubre de 2025, durante el amanecer y mañana se experimentará neblina al amanecer sobre Franja Transversal del Norte y lluvias en la tarde. Asimismo, el ente científico señaló que habrá cielo despejado y pocas nubes durante la mañana.
En su sinopsis, el Insivumeh anunció un ambiente cálido y soleado, lluvias y actividad eléctrica por la tarde y noche. Sin embargo, durante tarde y noche se espera un "incremento gradual de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica del sur al centro del país, sin descartar algunas lluvias locales en las regiones del Norte.
El ente de pronósticos consideró que "los mayores acumulados de lluvias se esperan sobre Quetzaltenango y San Marcos". Con esas condiciones, la entidad consideró que se mantienen "las condiciones atmosféricas que favorecen tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo".
En ese sentido, el Insivumeh recalcó que es necesario "tomar las precauciones ante crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños en la red vial del país".
Recomendaciones ante las lluvias
De la misma forma, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pidió a la población estar atenta y observar cualquier agrietamiento que se observe en el terreno donde permanezcan. Asimismo, las autoridades pidieron evaluar su existe algún desplazamiento o inclinación de los objetos en su alrededor, en el interior de las viviendas.
Al manejar bajo las lluvias, Conred pidió a los choferes reducir la velocidad, circular en los carriles centrales, encender las luces intermitentes, guardar mayor distancia entre vehículos y activar los parabrisas.
A los motoristas, Conred les pidió usar traje impermeable, evitar pasar por charcos, frenar correctamente, reducir gradualmente la velocidad y encender las luces laterales o intermitentes