Resultados que llevarían a Guatemala al Mundial 2026

El futbol guatemalteco recibió uno de los golpes anímicos más fuertes que se habían vivido por lo menos en los últimos 20 años. La Selección Nacional de Guatemala ganaba en Surinam 0-1, pero un gol de Virgil Misidjan al 90+3 terminó por darles la igualdad en un partido que tuvo momentos diferentes para ambas selecciones.
Faltó la picardía, algo que se la ha cuestionado a este combinado, pero a pesar del duro golpe que significó para jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición, el sueño mundialista sigue intacto para los chapines, pero de acá en adelante, con tres partidos por jugarse, Guatemala no debe fallar y debe marchar con paso perfecto.
Así iría Guatemala a su primer Mundial
La Selección Nacional de Guatemala es último lugar con 2 puntos, y con tres partidos por jugar: Ante El Salvador de visitante este martes 14 de octubre, y duelos de local ante Panamá y Surinam en noviembre.
Son 9 puntos en juego, los cuales debería ganar Guatemala para llegar a 11 unidades y con ello tener aspiraciones reales de ir al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Pero para ello debe de existir un empate este martes entre Panamá y Surinam, juego que se desarrollará en territorio panameño. Estas dos selecciones igualaron en el duelo de esta ronda final que se jugó en suelo surinamés.
Panamá y Surinam tienen 5 puntos, y de empatar este martes harían 6 unidades, y tendrían dos partidos más en noviembre, ambas selecciones juegan ante Guatemala, por lo que si pierden ante los chapines, solo les quedaría sumar 3 puntos, y de hacerlos, llegaría a 9 puntos, por lo que Guatemala con sus 11 unidades sería equipo mundialista.
Pero que pasa si no hay empate y existe un ganador, entonces se daría la posibilidad de que el ganador del Panamá-Surinam termine empatada con Guatemala con 11 unidades, y la diferencia de gol daría a una de las selecciones el boleto directo al Mundial 2026 y el otro iría a ronda de repechaje.
La Selección Nacional de Guatemala como primer paso para lograr el objetivo es ganar en el estadio Cuscatlán de San Salvador, escenario deportivo donde obtuvieron la victoria Surinam y Panamá.