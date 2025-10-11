 Nicolás Samayoa: "Nos cuesta asumir este resultado"
Deportes

Nicolás Samayoa: "La verdad, nos cuesta asumir este resultado"

El defensor guatemalteco salió anímicamente afectado tras el empate entre Guatemala y Surinam en Paramaribo.

Compartir:
Nicolás Samayoa en acción ante Surinam por partido eliminatorio
Nicolás Samayoa en acción ante Surinam por partido eliminatorio / FOTO: FFG

Los jugadores de la Selección Nacional de Guatemala quedaron muy afectados tras el empate de Surinam ante la "Bicolor", el cual llegó al minuto 90+3 con un gol de Virgil Misidjan. Fue un resultado muy doloroso, el cual aceptó Luis Fernando Tena, técnico de los guatemaltecos, en la conferencia de prensa pospartido. Nicolás Samayoa fue uno de los jugadores que brindó declaraciones nomás al terminar el duelo a través de Tigo Sports, y con un semblante de tristeza contó lo que realmente pasó dentro del engramillado del Dr. Franklin Essed Stadium.

"La verdad que muy amargo, creo que hicimos un partido casi perfecto, leímos bien el partido. Ellos son un muy buen equipo, con jugadores todos jugando en la Primera División de Holanda (Países Bajos)", reconoció el defensor Nicolás Samayoa.

Nicolás añadió: "Por momentos nos hicimos muy sólidos, tuvimos nuestra ocasión y la aprovechamos, y en una desconcentración nos castigan. No puede pasar esto aquí. Teníamos tres puntos, te metías en el primer lugar, pero seguimos en la pelea".

"No deja de ser un punto fuera de casa, pero teníamos toda la intención de los tres puntos", reconoce "Nico".

Solo faltan dos minutos: Videos virales de Selección Nacional

Tras el doloroso empate ante Surinam, los aficionados se suben a la tendencia “solo faltaban dos minutos”, que recuerda la debacle de Barcelona ante Milan.

Samayoa: "Nos cuesta asumir este resultado"

Al ser consultado Nicolás Samayoa por la lectura del partido, donde Guatemala no aguantó el resultado y terminó igualando 1-1 ante Surinam, el seleccionado contestó: "Es muy normal el ímpetu de estar en casa, ir con todo, pero lo supimos manejar. Sí, ellos tuvieron una o dos claras, pero hasta ahí, después fuimos muy sólidos".

Sobre el partido, Nicolás Samayoa analizó: "Ellos tuvieron la posesión (del balón), pero por muchos momentos intrascendentes; nosotros tuvimos ocasiones muy puntuales, pero así son los partidos de eliminatoria, muy cerrados".

Por último, Nicolás Samayoa dijo: "La verdad, nos cuesta asumir este resultado porque teníamos los tres puntos en la mano".

La Selección Nacional de Guatemala sumó ayer su segundo empate consecutivo fuera de casa, pero se mantiene sin ganar en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

El martes 14 de octubre, la "Bicolor" visitará a El Salvador, otra selección urgida de sumar puntos en casa, ya que las dos presentaciones anteriores las ha perdido: Ante Surinam y Panamá.

@david.mendez.502

🗣🎙Las palabras de Nico Samayoa tras el empate Contra surinam#comparten #futboldehoy #guatemalamundial2026 #edtsfutboll #CapCut

♬ الصوت الأصلي - 𝑆𝐴𝐿𝐼𝑀❤️‍🩹🎵

En Portada

Bernardo Arévalo invita al papa León XIV a visitar Guatemalat
Nacionales

Bernardo Arévalo invita al papa León XIV a visitar Guatemala

07:42 AM, Oct 11
Continúan tareas de limpieza en km. 24 ruta a El Salvadort
Nacionales

Continúan tareas de limpieza en km. 24 ruta a El Salvador

07:46 AM, Oct 11
Exfutbolista de Chivas enfrentará proceso judicial por abuso sexualt
Deportes

Exfutbolista de Chivas enfrentará proceso judicial por abuso sexual

07:22 AM, Oct 11
Polémica en redes por el parecido entre canciones de Taylor Swift y Luis Miguelt
Farándula

Polémica en redes por el parecido entre canciones de Taylor Swift y Luis Miguel

08:35 AM, Oct 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalReal MadridEE.UU.Seguridad vialLluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos