Nicolás Samayoa: "Nos cuesta asumir este resultado"

Los jugadores de la Selección Nacional de Guatemala quedaron muy afectados tras el empate de Surinam ante la "Bicolor", el cual llegó al minuto 90+3 con un gol de Virgil Misidjan. Fue un resultado muy doloroso, el cual aceptó Luis Fernando Tena, técnico de los guatemaltecos, en la conferencia de prensa pospartido. Nicolás Samayoa fue uno de los jugadores que brindó declaraciones nomás al terminar el duelo a través de Tigo Sports, y con un semblante de tristeza contó lo que realmente pasó dentro del engramillado del Dr. Franklin Essed Stadium.
"La verdad que muy amargo, creo que hicimos un partido casi perfecto, leímos bien el partido. Ellos son un muy buen equipo, con jugadores todos jugando en la Primera División de Holanda (Países Bajos)", reconoció el defensor Nicolás Samayoa.
Nicolás añadió: "Por momentos nos hicimos muy sólidos, tuvimos nuestra ocasión y la aprovechamos, y en una desconcentración nos castigan. No puede pasar esto aquí. Teníamos tres puntos, te metías en el primer lugar, pero seguimos en la pelea".
"No deja de ser un punto fuera de casa, pero teníamos toda la intención de los tres puntos", reconoce "Nico".
Samayoa: "Nos cuesta asumir este resultado"
Al ser consultado Nicolás Samayoa por la lectura del partido, donde Guatemala no aguantó el resultado y terminó igualando 1-1 ante Surinam, el seleccionado contestó: "Es muy normal el ímpetu de estar en casa, ir con todo, pero lo supimos manejar. Sí, ellos tuvieron una o dos claras, pero hasta ahí, después fuimos muy sólidos".
Sobre el partido, Nicolás Samayoa analizó: "Ellos tuvieron la posesión (del balón), pero por muchos momentos intrascendentes; nosotros tuvimos ocasiones muy puntuales, pero así son los partidos de eliminatoria, muy cerrados".
Por último, Nicolás Samayoa dijo: "La verdad, nos cuesta asumir este resultado porque teníamos los tres puntos en la mano".
La Selección Nacional de Guatemala sumó ayer su segundo empate consecutivo fuera de casa, pero se mantiene sin ganar en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
El martes 14 de octubre, la "Bicolor" visitará a El Salvador, otra selección urgida de sumar puntos en casa, ya que las dos presentaciones anteriores las ha perdido: Ante Surinam y Panamá.
