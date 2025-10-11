 Solo faltan 2 minutos: Videos virales de Selección Nacional
Deportes

Solo faltan dos minutos: Videos virales de Selección Nacional

Tras el doloroso empate ante Surinam, los aficionados se suben a la tendencia "solo faltaban dos minutos", que recuerda la debacle de Barcelona ante Milan.

Surinam empató ante Guatemala de forma dramática
Surinam empató ante Guatemala de forma dramática / FOTO: Finta Digital (FD)

Minuto 90: Surinam 0-1 Guatemala (Darwin Lom), y el árbitro mexicano Fernando Hernández agrega 5 minutos de juego. Era el 90+3, faltaban dos minutos para el final del partido, y un tiro de esquina de los locales terminó en gol de Virgil Misidjan para un amargo 1-1. Los seleccionados nacionales quedaron destrozados tras el pitazo final del partido. Faltaban dos minutos para que la Selección Nacional de Guatemala tocara la gloria en estas eliminatorias mundialistas, pero nuevamente saboreó el infierno que solamente un camino al Mundial de la FIFA es capaz de hacer.

Tras el partido, las redes sociales se llenaron de edits con la canción Coqueta de Grupo Frontera, Fuerza Regida, y con las leyendas: "Faltaban dos minutos" y "Quedaban dos minutos" haciendo alusión al trend que marcó la eliminación del Barcelona ante Milan en las semifinales de Champions League 2024-2025.

El despeje de Nicholas Hagen, el intento por ir a cerrar de Rudy Muñoz y Pedro Altán, el remate mortal de Virgil Misidjan, la caída del arco guatemalteco, la impotencia de los seleccionados en el terreno de juego, las lágrimas de algunos jugadores chapines, son los protagonistas de los videos virales: Quedaban dos minutos.

Y es que Guatemala encajó ayer un gol tan doloroso que recordó el mal manejo de partidos de la "Bicolor" en eliminatoria mundialista fase final. Muchos recordaron el capítulo de Trinidad y Tobago-Guatemala en Puerto Príncipe donde tras ir ganando el partido, terminó 3-2 en contra de los chapines.

También se recuerdo el duelo entre Costa Rica-Guatemala en Tibás, San José, donde los entonces dirigidos por Ramón Maradiaga perdía 2-0, pero con goles de Roberto Villatoro y Mario Rodríguez lograban rescatar un empate, hasta que en el minuto 90+2 Paulo César Wanchope destrozó los sueños chapines un inesperado 3-2 final.

@christoperchang_

🇬🇹Solo eran 2 minutos... #Guatemala #surinam #concacaf #eliminatorias #mundial #futbol #vamosguate

♬ original sound - CT MUSIC

Solo quedaban dos minutos...

La frase "solo quedaban dos minutos" alude a un momento trágico y muy recordado en la historia reciente del F. C. Barcelona, específicamente la semifinal de la Champions League de 2024-2025.

El Barcelona se enfrentó al Inter de Milán en las semifinales de la Liga de Campeones. En el partido de vuelta, el club blaugrana tenía el pase a la final muy cerca. Sin embargo, en el último tramo del partido, el Inter logró arrebatarle el sueño al Barcelona.

La derrota fue especialmente dolorosa para el Barcelona, ya que sucedió cuando solo quedaban un par de minutos, un "momento de coqueteo en Champions" que se desvaneció rápidamente.

La frase se ha convertido en una referencia popular en las redes sociales y entre los aficionados para evocar ese momento de desesperación y la oportunidad que se escapó al final del partido.

Selección Nacional: Tres partidos, cero victorias y al sótano

La “Bicolor” guatemalteca enfrentará este martes a “La Selecta” en su lucha de abandonar el último lugar del grupo A de la eliminatoria mundialista.

