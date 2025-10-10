Rudy Muñoz y Pedro Altán en el gol de Surinam

Luis Fernando Tena decidió que los jugadores de Municipal, Pedro Altán y Rudy Muñoz, no iniciaran en su once titular, pero los guardó para la etapa complementaria del duelo entre Surinam y Guatemala que se jugó en Paramaribo.
Tras la incertidumbre que se creó alrededor de Rudy Muñoz por lo visto en la última práctica previa al partido ante Surinam, donde se habló de una posible molestia física, Luis Fernando Tena no lo utilizó al inicio del partido, dado que sus planes eran usarlo como hombre revulsivo para el segundo tiempo.
Con el partido 0-0 y con mucho por jugarse aún en Paramaribo, Tena le dio ingreso al experimentado Rudy Muñoz al minuto 67 por Rodrigo Saravia.
Más adelante, al 74, Tena hizo otras dos variantes. Ingresaron Pedro Altán y Darwin Lom por Jesús López y Rubio Rubín respectivamente.
Tras esas variantes, un minuto después, Lom encontró en un error surinamés el gol que abría el marcador en Paramaribo (0-1) con una espectacular jugada acrobática.
El empate del partido
Con ese gol, y en el campo de juego Muñoz y Altán se llegó hasta el minuto 90+3, donde tras un tiro de esquina, Virgil Misidjan encontró en un remate largo y potente la igualdad del partido.
En dicha jugada, los jugadores Rudy Muñoz y Pedro Altán estuvieron muy cerca de la acción, ya que ambos seleccionados intentaron llegar a cerrarle el espacio a Misidjan, quien había rematado en total soledad y enviando el esférico entre ambos jugadores nacionales.
Un duro golpe recibió la Selección Nacional de Guatemala con el gol de Virgil Misidjan, ya que todo el equipo estaba defendiendo el arco de Nicholas Hagen, y poco pudieron hacer para evitar la caída de la muralla guatemalteca.
Al final del partido, Guatemala sumó su segunda unidad en tres duelos y ahora deberá prepararse para visitar a El Salvador este martes 14 de octubre de 2025 a las 20:00 horas en el estadio Cuscatlán.
STOPPAGE-TIME STUNNER! ?— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 10, 2025
Virgil Misidjan blasts one from outside the box to salvage a point for Suriname! ?? pic.twitter.com/DNVhnEt5kQ