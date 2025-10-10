Tena: "Duele perder los dos puntos así en el último minuto"

La Selección Nacional de Guatemala, que obtenía un triunfo 0-1 ante Surinam, terminó por ceder un empate tras el gol de Virgil Misidjan, quien marcó al 90+3 tras el cobro de un tiro de esquina.
El final del partido, a pesar de sumar un punto, terminó con caras largas y tristes por parte de los jugadores de la Selección Nacional. Semblantes totalmente desencuadrados fueron las imágenes repetitivas que mostró la imagen internacional del duelo eliminatorio que se jugó en Paramaribo.
Al finalizar el duelo, Luis Fernando Tena, el técnico mexicano que dirige los destinos de la "Bicolor" compareció ante los periodistas en la conferencia de prensa y se mostró dolido por el resultado.
"Terminamos con un sabor muy amargo, pero a la misma vez muy orgulloso de los jugadores por cómo defienden su playera y bandera. Se matan en cada jugada en cada pelota, y no dejan de correr", expresó Tena.
Añadió: "Habíamos hecho un partido de mucha intensidad. Sabíamos que era un rival fuerte, de que nos iba a atacar mucho, pero lo supimos aguantar, hasta que cayó el gol".
Un camerino muy dolido
Luis Fernando Tena se refirió a cómo la Selección Nacional de Guatemala terminó el duelo en Paramaribo. "Duele mucho perder los dos puntos así en el último minuto, pero una vez más nos damos cuenta de que somos un grupo muy fuerte, muy capaz y con mucha personalidad".
Tena hizo un resumen de sus visitas en esta ronda final de la eliminatoria de la Concacaf y explicó que, se ha empatado en dos canchas muy complicadas (Panamá y Surinam); "no perdimos, aunque hoy nos sentimos muy dolidos de cómo se dieron las cosas y sentimos que merecíamos ganar, pero ahora hay que pensar en El Salvador y ganar, ya los empates no nos sirven de nada", reflexionó Tena.
Al ser consultado de cómo fue el ambiente en el camerino al finalizar el partido, Luis Fernando Tena informó: "Está muy dolito, muy triste, con mucho coraje y discutiendo entre nosotros. Duele muchísimo perder dos puntos de esa forma, creo que el triunfo era valiosísimo, y en el minuto 94 nos empatan".
Por último, Tena reiteró: Estamos todos dolidos a pesar de lo bien que se jugó. Se tuvo orden y determinación, además se jugó con orgullo e hidalguía en cada pelota que se defendió".
Siguiente partido ante El Salvador
La Selección Nacional de Guatemala sumó su tercera presentación en esta fase final del camino al Mundial 2026, y solamente suma dos empates, ambos en condición de visitante (ante Panamá y Surinam).
Desde que se dio a conocer el calendario, Guatemala sabía que tendría un septiembre y octubre complicado debido a sus tres visitas consecutiva. Y este martes 14 de octubre cerrará ante El Salvador este periodo de duelos fuera de casa.
Los chapines jugarán en noviembre sus dos últimos partidos eliminatorios ante Panamá y Surinam y ahí verá con claridad qué opciones tiene para clasificar al Mundial 2026.