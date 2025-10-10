VIDEO. Darwin Lom anota un golazo al estilo Zlatan

El gol de Darwin Lom, una auténtica "patada de karateca" al estilo Zlatan Ibrahimović, levantó a toda la afición guatemalteca y pareció poner a Guatemala al borde de su primera victoria en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Ingresó al campo al minuto 74 y, apenas un minuto después, ejecutó una volea acrobática que dejó sin reacción al arquero rival, mostrando técnica, potencia y precisión digna de los goles más espectaculares de Zlatan. Lom ya suma su tercer gol en eliminatorias y se consolida como uno de los referentes ofensivos de la Azul y Blanco.
El gol de Darwin Lom, aunque no se tradujo en victoria, será recordado como uno de los momentos más espectaculares de la eliminatoria, demostrando que un jugador con técnica, audacia y precisión puede cambiar el rumbo de un partido en apenas un minuto, al más puro estilo de Zlatan Ibrahimović.
Guatemala apenas suma dos puntos en la eliminatoria
El partido, disputado en el Estadio Dr. Franklin Essed, fue intenso y ríspido desde el inicio. Durante la primera mitad, Guatemala se concentró en resistir los ataques locales, priorizando la solidez defensiva. A pesar de recuperar algunos balones en el medio campo, el equipo mostró imprecisión al atacar, cediendo la iniciativa a Surinam.
En la segunda mitad, la Bicolor adelantó líneas y generó varias oportunidades de gol. Lom aprovechó un rebote dentro del área para ejecutar su acrobática volea, que parecía asegurar los tres puntos. Sin embargo, en el minuto 90+3, Virgil Misidjan anotó para Surinam y selló el empate final, dejando un sabor agridulce para los chapines.
Con este resultado, Guatemala suma dos puntos en la eliminatoria, producto de una derrota y dos empates, manteniéndose en la pelea aunque con la obligación de mejorar de cara al próximo compromiso. La Azul y Blanco volverá a la acción el 14 de octubre, visitando el Estadio Cuscatlán para medirse ante El Salvador, en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.