Guatemaltecos viven con intensidad el juego de la Selección

Cientos de aficionados observan la tarde de este viernes 10 de octubre, el juego de la Selección Nacional de Guatemala frente a Surinam, desde diferentes restaurantes, tiendas y algunos almacenes que están al rededor del Paseo de la Sexta en la zona 1.
Los aficionados de la azul y blanco llegaron al corazón de la ciudad, vistiendo camisetas azul y blanco, para observar el juego.
La afición guatemalteca se reúne en algunos restaurantes de la ciudad para disfrutar del encuentro entre las selecciones de Guatemala y Surinam.
Al minuto 74 del juego, Guatemala se impone a Surinam 1-0 con gol de Darwin Lom, en el Estadio Dr. Franklin Essed.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*