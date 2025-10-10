 Guatemaltecos viven con intensidad el juego de la Selección
Deportes

Guatemaltecos viven con intensidad el juego de la Selección

La afición disfruta del juego de la Selección en distintos establecimientos de la capital.

El juego de la selección es seguidor por la afición guatemalteca. , Foto Omar Solís
El juego de la selección es seguidor por la afición guatemalteca. / FOTO: Foto Omar Solís

Cientos de aficionados observan la tarde de este viernes 10 de octubre, el juego de la Selección Nacional de Guatemala frente a Surinam, desde diferentes restaurantes, tiendas  y algunos almacenes que están al rededor del Paseo de la Sexta en la zona 1.

Cerveza Gallo - Cerveza Gallo

Los aficionados de la azul y blanco llegaron al corazón de la ciudad, vistiendo camisetas azul y blanco, para observar el juego. 

La afición guatemalteca se reúne en algunos restaurantes de la ciudad para disfrutar del encuentro entre las selecciones de Guatemala y Surinam.

Al minuto 74 del juego, Guatemala se impone a Surinam 1-0 con gol de Darwin Lom, en el Estadio Dr. Franklin Essed.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

