En vivo: Minuto a minuto Surinam vs. Guatemala eliminatoria

Las selecciones de Surinam y Guatemala disputan un partido clave en sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El duelo, que tiene como sede el estadio Dr. Franklin Essed Stadium de la capital surinamesa, es fiel testigo de cómo los dirigidos por Luis Fernando Tena quieren mantener la racha positiva de no perder en los dos últimos duelos eliminatorios ante la selección que hoy actúa como local.
Más de 20 años han pasado desde aquel 1-1 entre Surinam y Guatemala durante el camino a Alemania 2006, duelo que se jugó en suelo sudamericano, pero la historia hoy es diferente y con una clara cara de necesidad por parte de los guatemaltecos de sumar punto, y no necesariamente un empate, los chapines prácticamente están obligados a ganar si quieren quedan con buenas opciones para buscar la histórica clasificación mundialista.