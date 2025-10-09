Previa del Surinam-Guatemala por eliminatoria mundialista

La Selección Nacional de Guatemala, última del grupo A de la eliminatoria mundialista de Concacaf (fase final), juega este viernes ante el líder Surinam en Paramaribo. Los chapines están obligados a sumar puntos en esta que es su segunda visita de forma consecutiva dentro del camino al Mundial 2026. Los guatemaltecos tras las dos fechas de septiembre no conocen los sabores de la victoria, ya que perdió ante El Salvador en casa e igualó ante Panamá de visitante.
El Estadio Dr. Ir. Franklin Essed será el escenario deportivo donde los seleccionados nacionales buscarán dejar en el olvido todo lo negativo que se ha hablado alrededor de la "Azul y Blanco": Manzanas podridas, supuestas faltas de indisciplinas de jugadores como Pedro Altán y Rudy Muñoz, la baja de José Rosales dada a conocer en las últimas horas, la ausencia de un Nathaniel Méndez-Laing, la reincorporación de Jesús López al combinado patrio, el silencio de la Federación de Futbol de Guatemala y las inesperadas declaraciones del exseleccionado nacional Gonzalo Romero sobre el "personaje detrás del trono" en la Federación.
Futbolísticamente Guatemala llega a este duelo en condiciones que no se esperaban: Último lugar del grupo con una unidad. Pero sobre el corazón, amor, pasión, garra para poder ir en busca de la primera victoria en esta parte final de la eliminatoria mundialista.
Los números
Surinam llega al encuentro invicto en las eliminatorias mundialistas de Concacaf, con cuatro victorias en seis partidos. Stanley Menzo también entró en los libros de récords al convertirse en el primer entrenador surinamés en mantener una racha de seis partidos invicto en una misma campaña de eliminatorias de Concacaf.
Guatemala, por su parte, buscará su primera victoria en la ronda final después de sumar su primer punto con un empate 1-1 en Panamá. Óscar Santis marcó el único gol del equipo en ese encuentro. Santis suma cuatro goles en sus últimas tres apariciones en las eliminatorias rumbo a 2026 y acumula 11 tantos desde 2023 en competiciones oficiales de Concacaf.
Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones en eliminatorias mundialistas. Guatemala ganó dos de los tres duelos previos, mientras que el otro terminó en empate.
Duelos en eliminatorias
La única vez que Surinam no perdió ante Guatemala fue en un empate 1-1 el 12-jun-2004 en las clasificatorias para Alemania 2006 en el play-off número 2 del grupo 6 en la ronda una, en el estadio Andre Kamperveen de Paramaribo (Surinam), el gol de Surinam lo anotó Dennis Purperhart, por Guatemala Guillermo "Pando" Ramírez.
Luego, se registran victorias para Guatemala 3-2 en el camino al Mundial Argentina 1978. Aquella vez, los chapines anotaron por medio de Félix McDonald (doblete) y Mario Alfaro. Y la otra el 3-1 en casa durante la eliminatoria a Alemania 2006 con doblete de Carlos Ruiz y uno de Dwight Pezzarossi.