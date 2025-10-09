 Conferencia de Luis Fernando Tena previo al duelo Surinam
Luis Fernando Tena habla de José Rosales y de Jesús López

El reconocimiento oficial de la cancha también dejó una charla particular entre Luis Fernando Tena y Rudy Muñoz.

Jesús López en pleno entrenamiento de la Selección Nacional de Guatemala en Surinam
Jesús López en pleno entrenamiento de la Selección Nacional de Guatemala en Surinam / FOTO: FFG

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, vivió un día trascendental en su preparación para el duelo eliminatorio ante su similar de Surinam, partido que se jugará este viernes 10 de octubre de 2025 a las 15:00 horas GT en Paramaribo, la capital surinamesa, y que para los chapines es de vida o de muerte. La "Bicolor" llegó anoche a Surinam, isla ubicada al norte de Sudamérica, y este jueves, los guatemaltecos vivieron un día intenso en su último día de preparación para el duelo ante los surinameses por la tercera fecha de la eliminatoria mundialista, fase final.

Primero, los seleccionados realizaron el reconocimiento de la gramilla del Dr. Franklin Essed Stadion, un escenario deportivo de gramilla sintética y que tiene capacidad para al menos tres mil quinientos aficionados. En la práctica, se pudo observar a Rudy Muñoz por algún momento en la banca, separado de los trabajos que realizó el grupo que se perfila como parte del once titular.

Asimismo, dentro de la práctica se vio muy activo a Jesús López, jugador de Xelajú M. C. que, tras más de dos años de ausencia en un partido oficial, fue llamado de nuevo al equipo de todos. 

Tras la práctica, la cual ocurrió sin mayores contratiempos, los seleccionados y cuerpo técnico aprovecharon para tomarse una foto grupal demostrando así, como en otras ocasiones, la solidaridad y unión que existe dentro del grupo, pese a los últimos acontecimientos que se vive alrededor de la "Bicolor".

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam / FFG

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Guatemala reconoce gramilla en Surinam

Habla Luis Fernando Tena    

Durante la conferencia oficial de Luis Fernando Tena, se le consultó sobre la ausencia de José "Chema" Rosales, quien no estará mañana en el partido ante Surinam por acumulación de tarjetas amarillas, situación que entre las últimas horas se socializó en los medios de comunicación, y que generó críticas para el cuerpo técnico de la "Bicolor".  

En ese sentido, Tena fue claro y contundente. "Desde hace mucho tiempo nos informaron eso. Sabíamos que se cuentan las tarjetas amarillas desde el juego de República Dominicana, Jamaica, El Salvador y Panamá, sí, "Chema" está suspendido, obviamente viene porque es muy importante para el grupo. Está entrenando y porque obviamente ante El Salvador va a jugar", aseguró Luis Fernando Tena.

El técnico mexicano Tena también habló sobre su último convocado, Jesús López, pero no dejó claro si sería o no de la partida: "Es una posibilidad, hemos probados varias formaciones a lo largo de estos días, y es una posibilidad. No lo puedo asegurar todavía, pero viene bien, está en buena forma. Y es una posibilidad".

El detalle que dejó la etapa de entrenamiento en Surinam, fue la conversación que tuvo Tena con Rudy Muñoz, uno de los señalados supuestamente por situaciones de indisciplina a lo interno de Selección Nacional, pero que hasta el momento no ha habido alguna versión oficial por parte de la Federación.     

¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?

Surinam recibe este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas a la Selección Nacional de Guatemala en partido eliminatorio.

