Habrá pantallas del Gobierno para ver partido de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala se mide este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas GT a su similar de Surinam en Paramaribo, la capital surinamesa como parte de la tercera fecha de la eliminatoria mundialista (fase final) de Concacaf, por lo que miles de guatemaltecos buscan opciones para observar dicho encuentro eliminatorio.
En las fechas de septiembre, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, instaló pantallas gigantes en La Plaza de zona 1 para que los fanáticos de la "Bicolor" pudiesen seguir minuto a minuto de los duelos ante El Salvador y Panamá.
Pero para esta doble fecha eliminatoria, donde Guatemala visita a Surinam y a El Salvador ¿habrá pantallas gigantes en La Plaza?
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala (SCSPR) si mañana habría instalación de pantallas gigantes para este partido, y la respuesta es que no.
Ante ello, ahora los guatemaltecos se ven limitados a darle seguimiento a dicho encuentro eliminatorio, y solo podrán hacerlo aquellos que tienen contratado algún plan con la empresa televisora dueña de las trasmisiones exclusivas de los duelos de Selección Nacional (Tigo Sports).
Se busca modificar derechos televisivos de la Selección
Recientemente, los diputados del Congreso de la República de Guatemala voltearon su mirada a la Selección Nacional, y buscan que los derechos no sean exclusivos y que puedan tenerlos ya sea la televisión abierta, o en su momento, algún canal estatal.
La Selección Nacional de Guatemala juega de visita este viernes a las 15:00 horas de nuestro país ante Surinam como parte de la actividad del grupo A, y en esta tercera fecha, los dirigidos por Luis Fernando Tena buscan su primer triunfo eliminatorio de la fase final, la que reparte un boleto directo al Mundial por grupo y la posibilidad al segundo puesto de un boleto para disputar el repechaje.