 Habrá pantallas del Gobierno para ver partido de Guatemala
Deportes

¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?

Surinam recibe este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas a la Selección Nacional de Guatemala en partido eliminatorio.

Compartir:
Aficionados durante el duelo entre Panamá-Guatemala en La Plaza
Aficionados durante el duelo entre Panamá-Guatemala en La Plaza / FOTO: Omar Solís

La Selección Nacional de Guatemala se mide este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas GT a su similar de Surinam en Paramaribo, la capital surinamesa como parte de la tercera fecha de la eliminatoria mundialista (fase final) de Concacaf, por lo que miles de guatemaltecos buscan opciones para observar dicho encuentro eliminatorio.

En las fechas de septiembre, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, instaló pantallas gigantes en La Plaza de zona 1 para que los fanáticos de la "Bicolor" pudiesen seguir minuto a minuto de los duelos ante El Salvador y Panamá.

Pero para esta doble fecha eliminatoria, donde Guatemala visita a Surinam y a El Salvador ¿habrá pantallas gigantes en La Plaza?  

Afición vive con intensidad desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvador

La afición en la Plaza de la Constitución no ha dejado de apoyar al once guatemalteco.

Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala (SCSPR) si mañana habría instalación de pantallas gigantes para este partido, y la respuesta es que no.

Ante ello, ahora los guatemaltecos se ven limitados a darle seguimiento a dicho encuentro eliminatorio, y solo podrán hacerlo aquellos que tienen contratado algún plan con la empresa televisora dueña de las trasmisiones exclusivas de los duelos de Selección Nacional (Tigo Sports).

Así vive la Plaza el Panamá-Guatemala

Aficionados guatemaltecos se encuentran en la Plaza de la Constitución antes del crucial partido contra Panamá.

Se busca modificar derechos televisivos de la Selección

Recientemente, los diputados del Congreso de la República de Guatemala voltearon su mirada a la Selección Nacional, y buscan que los derechos no sean exclusivos y que puedan tenerlos ya sea la televisión abierta, o en su momento, algún canal estatal.

La Selección Nacional de Guatemala juega de visita este viernes a las 15:00 horas de nuestro país ante Surinam como parte de la actividad del grupo A, y en esta tercera fecha, los dirigidos por Luis Fernando Tena buscan su primer triunfo eliminatorio de la fase final, la que reparte un boleto directo al Mundial por grupo y la posibilidad al segundo puesto de un boleto para disputar el repechaje.

Emisoras Unidas transmitirá partidos de Guatemala ante Surinam y El Salvador

Así como ante Panamá, las voces de El Mejor Equipo te traerán la narración de los juegos eliminatorios de octubre.

En Portada

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjerat
Nacionales

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjera

05:43 PM, Oct 09
VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capitalt
Nacionales

VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capital

05:41 PM, Oct 09
¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?t
Deportes

¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?

03:32 PM, Oct 09
Trump sobre el acuerdo en Gaza: No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidadt
Internacionales

Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

03:19 PM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Seguridad vialReal MadridLluviasSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos