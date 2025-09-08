 Así vive la Plaza el Panamá-Guatemala
Deportes

Así vive la Plaza el Panamá-Guatemala

Aficionados guatemaltecos se encuentran en la Plaza de la Constitución antes del crucial partido contra Panamá.

Aficionados se reunen nuevamente en la Plaza de la Constitución para observar el duelo entre Panamá y Guatemala. , Foto Omar Solís
Aficionados se reunen nuevamente en la Plaza de la Constitución para observar el duelo entre Panamá y Guatemala. / FOTO: Foto Omar Solís

Desde temprano, algunos aficionados de la azul y blanco llegaron al corazón de la ciudad, vistiendo camisetas azul y blanco, ondeando banderas y exhibiendo rostros pintados, aunque en menor cantidad que la última ocasión cuando Guatemala cayó frente a El Salvador.

La afición guatemalteca se reúne nuevamente este lunes 8 de septiembre frente al histórico Palacio Nacional de la Cultura. Para disfrutar del encuentro entre las selecciones de Guatemala y Panamá.

El Gobierno de Guatemala instaló tres pantallas gigantes que ofrece una transmisión en vivo de alta calidad, lo que permite a los aficionados vivir la experiencia del partido de manera colectiva.

Con el partido como trasfondo, la Plaza de la Constitución se transformó en un punto de encuentro donde los guatemaltecos de diferentes lugares se unieron para formar un ambiente festivo. El sonido de cornetas y los cánticos de apoyo aumentan la emoción del momento mientras se acerca el inicio del encuentro.

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala instaló pantallas gigantes, sta iniciativa busca que los aficionados puedan compartir la pasión por el fútbol, no solo en las plazas principales, sino en todas las regiones del país. Así, se fomenta un sentido de unidad nacional y se refuerza la identidad cultural a través del deporte.

El ministro de Cultura y Deportes enfatizó la importancia de estas iniciativas para fortalecer los lazos entre los ciudadanos y celebrar la identidad guatemalteca.

"Estas actividades fomentan la unidad nacional y fortalecen la identidad cultural a través del deporte", destacó el titular del ministerio, resaltando así cómo el fútbol puede ser unificador en momentos significativos para la nación.

El duelo programado entre Panamá y Guatemala promete ser una fuente de intensa emoción, no solo en el campo de juego, sino también en cada rincón del país. 

El mensaje de la policía de Panamá a la afición guatemalteca

La Policía de Panamá reiteró su respaldo a la selección local y lanzó una advertencia a los asistentes.

