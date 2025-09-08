El mensaje de la policía de Panamá a la afición guatemalteca

El Estadio Rommel Fernández será el escenario donde Panamá recibirá a Guatemala este lunes 8 de septiembre a las 19:30 horas, en la segunda jornada de la tercera ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
De cara al encuentro, la Policía Nacional de Panamá emitió un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a la afición, en el que informó sobre el dispositivo de seguridad que se implementará en el coloso de la capital panameña.
"Nos mantenemos vigilantes dentro y fuera del estadio Rommel Fernández para que disfrutes del partido Panamá vs. Guatemala con seguridad", señaló la entidad policial. La publicación estuvo acompañada de fotografías que muestran el despliegue de agentes en las afueras del estadio.
En otra comunicación, la Policía reiteró su respaldo a la selección local y lanzó una advertencia a los asistentes: "Estamos 100 % con la Sele. Recuerda no llevar paraguas ni objetos punzocortantes al estadio".
Llamado al respeto e inclusión
Por su parte, la Federación Panameña de Futbol (Fepafut) publicó un video en sus redes sociales en el que hizo un llamado a la afición para mantener un ambiente de respeto durante el partido. El mensaje estuvo enfocado en rechazar cualquier manifestación de racismo, homofobia o discriminación.
Elentemos con pasión y respeto. Este lunes, el Rommel recibirá y alentará a nuestros jugadores como nunca antes se ha visto. Hagámoslo diciéndole sí al respeto y a la inclusión, y no al racismo, la homofobia y no a todo tipo de discriminación", destacó la Fepafut.
El video, protagonizado por jugadores de la selección panameña, recalca la importancia de la tolerancia en el deporte:
Ustedes y nosotros somos Panamá. En Panamá le decimos no al racismo y le decimos sí al respeto. Dile no a cualquier tipo de discriminación y violencia, porque queremos una sociedad tolerante y diversa".
El mensaje concluye con un llamado a la unidad: "Porque queremos una sociedad sana, porque queremos un deporte sano, porque somos más panameños que nunca". Finalmente, los seleccionados de la "Marea Roja" cierran el mensaje diciendo: "No al racismo".