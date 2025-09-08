Selección de Panamá hace un llamado al respeto e inclusión

Mediante un video publicado esta tarde en sus redes sociales, la Federación Panameña de Futbol (Fepafut) hace un llamado al respeto e inclusión a su afición, y les pide decir no al racismo, homofobia y todo tipo de discriminación.
El video publicado por la Fepafut va acompañado por este mensaje: "Alentemos con pasión y respeto. Este lunes, el Rommel recibirá y alentará a nuestros jugadores como nunca antes se ha visto. Hagámoslo diciéndole sí al respeto y a la inclusión, y no al racismo, la homofobia y no a todo tipo de discriminación".
El video, el cual cuenta con la participación de los seleccionados panameños, tiene un claro mensaje, y es que prevalezca el respeto en el duelo que sostendrá Panamá y Guatemala a partir de las 19:30 horas de nuestro país.
"Ustedes y nosotros somos Panamá. En Panamá le decimos no al racismo y le decimos sí al respeto. Dile no a cualquier tipo de discriminación y violencia, porque queremos una sociedad tolerante y diversa", dicen varios jugadores.
Continúa: "Porque queremos una sociedad sana, porque queremos un deporte sano, porque somo más panameños que nunca". El video cierra con los seleccionados de la "Marea roja" diciendo: "No al racismo".
ALENTEMOS CON PASIÓN Y RESPETO— FEPAFUT (@fepafut) September 8, 2025
Este lunes, el Rommel recibirá y alentará a nuestros jugadores como nunca antes se ha visto.
Hagámoslo diciéndole SÍ AL RESPETO y a LA INCLUSIÓN y NO AL RACISMO, LA HOMOFOBIA Y NO A TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN. #MásPanameñosQueNunca?? pic.twitter.com/7l3tEaZYXb
Un estadio en armonía
Las selecciones de Panamá y Guatemala juegan esta noche en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña como parte de la segunda fecha de la eliminatoria fase final de Concacaf camino al Mundial 2026.
Los organizadores de dicho partido esperan que el duelo transcurra sin inconvenientes entre las dos aficiones.
Varios guatemaltecos han viajado a Panamá para alentar desde el graderío al seleccionado que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, y se espera que el apoyo de los chapines, así como el de los canaleros, se de dentro del marco del respeto.
Panamá y Guatemala van por su primer triunfo en esta fase final.