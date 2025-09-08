 Selección de Panamá hace un llamado al respeto e inclusión
Deportes

Selección de Panamá hace un llamado al respeto e inclusión

"No al racismo, homofobia y discriminación", es el mensaje de los panameños para recibir esta noche a los guatemaltecos.

Compartir:
Jugadores de la selección de Panamá hace un llamado a la no discriminación
Jugadores de la selección de Panamá hace un llamado a la no discriminación / FOTO: Captura de video / Fepafut

Mediante un video publicado esta tarde en sus redes sociales, la Federación Panameña de Futbol (Fepafut) hace un llamado al respeto e inclusión a su afición, y les pide decir no al racismo, homofobia y todo tipo de discriminación. 

El video publicado por la Fepafut va acompañado por este mensaje: "Alentemos con pasión y respeto. Este lunes, el Rommel recibirá y alentará a nuestros jugadores como nunca antes se ha visto. Hagámoslo diciéndole sí al respeto y a la inclusión, y no al racismo, la homofobia y no a todo tipo de discriminación".

El video, el cual cuenta con la participación de los seleccionados panameños, tiene un claro mensaje, y es que prevalezca el respeto en el duelo que sostendrá Panamá y Guatemala a partir de las 19:30 horas de nuestro país.

"Ustedes y nosotros somos Panamá. En Panamá le decimos no al racismo y le decimos sí al respeto. Dile no a cualquier tipo de discriminación y violencia, porque queremos una sociedad tolerante y diversa", dicen varios jugadores.

Continúa: "Porque queremos una sociedad sana, porque queremos un deporte sano, porque somo más panameños que nunca". El video cierra con los seleccionados de la "Marea roja" diciendo: "No al racismo".

Un estadio en armonía

Las selecciones de Panamá y Guatemala juegan esta noche en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña como parte de la segunda fecha de la eliminatoria fase final de Concacaf camino al Mundial 2026.

Los organizadores de dicho partido esperan que el duelo transcurra sin inconvenientes entre las dos aficiones.

Varios guatemaltecos han viajado a Panamá para alentar desde el graderío al seleccionado que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, y se espera que el apoyo de los chapines, así como el de los canaleros, se de dentro del marco del respeto.

Panamá y Guatemala van por su primer triunfo en esta fase final.

Dominancia histórica de Guatemala sobre Panamá en eliminatorias

Este día, la Selección de Guatemala visita el estadio Rommel Fernández de Panamá en el camino al Mundial 2026.

En Portada

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscalt
Nacionales

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscal

12:23 PM, Sep 08
Túnez logra su clasificación al Mundial 2026t
Deportes

Túnez logra su clasificación al Mundial 2026

10:14 AM, Sep 08
Audiencia en pausa: Baldetti no comparece por quebrantos de saludt
Nacionales

Audiencia en pausa: Baldetti no comparece por quebrantos de salud

11:10 AM, Sep 08
Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespiritot
Farándula

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito

11:44 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos