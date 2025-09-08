Guatemala no pierde ante Panamá en eliminatoria mundialista

En las clasificatorias mundialistas de CONCACAF, ante Panamá, la Selección Nacional de Guatemala tiene una racha invicta de cinco partidos ganados y un empate en los seis encuentros disputados.
Históricamente, en todas las competencias, Panamá lidera a Guatemala en encuentro directos con 18 victorias de los panameños, 13 victoria de los guatemaltecos y 13 partidos terminaron en empate. Guatemala ha anotado 62 goles, mientras que los panameños 63 goles en dichos duelos.
La última vez que estas dos selecciones se enfrentaron en una fase final de eliminatorias mundialistas fue en 2005, camino al Mundial Alemania 2006, en el partido de ida Guatemala viajó a Panamá y empató 0-0 en el estadio Rommel Fernández, y la vuelta lo ganó Guatemala 2-1 en el estadio Doroteo Guamuch Flores con un gol agónico de Gonzalo Romero.
Duelo en Copa Oro 2025
El encuentro más reciente entre estos dos países fue una victoria de 1-0 por parte de Panamá en la Copa Oro 2025. Guatemala dio un buen partido, pero la selección de Panamá se lleva el encuentro con gol de Tomas Rodríguez al minuto 19. En esta Copa Oro, Guatemala se proclamó semifinalista por primera vez desde 1996, cuando se cumplió por última vez ante México en la Copa Oro de 1996 en Estados Unidos.
Algunos nombres que destacan para el encuentro de hoy son Nicholas Hagen, Óscar Santis por parte de la "Azul y Blanco", y Adalberto Carrasquilla por parte de la "Marea Roja". Algunos nombres destacables históricamente son jugadores como Oscar la "Coneja" Sánchez y Jorge Dely Valdés, ambos máximos goleadores para cada Selección en estos duelos particulares.
La Selección recibe apoyo de afición
A pesar de la lamentable derrota del jueves ante El Salvador (0-1), los jugadores de Guatemala esperan una fuerte afición en Panamá. Se ha reportado que muchos aficionados chapines hicieron el viaje hacia Panamá y se espera un ambiente dividido en el estado Rommel Fernández de la capital panameña.