Así viven desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvador

Los guatemaltecos que se encuentran concentrados en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura viven con intensidad el desarrollo del juego entre las Selecciones de Guatemala y El Salvador por la fecha 1 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Los aficionados guatemaltecos viven una fiesta en la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la capital, para apoyar al combinado nacional.
Desde el pitazo inicial, los aficionados no han dejado de apoyar a la Selección Nacional, que busca un boleto directo a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Previo al inicio del partido, los guatemaltecos entonaron de forma emotiva el himno nacional de Guatemala.
El Gobierno de Guatemala instaló una pantalla gigante con excelente calidad de imagen y sonido para transmitir en vivo el partido, así también se realiza la transmisión en pantallas gigantes instaladas en distintos centro deportivos del país.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89,7*