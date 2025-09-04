 Propuesta de matrimonio en el Guatemala vs. El Salvador
Deportes

¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvador

Con una manta que decía "¿Quieres casarte conmigo?", el joven se arrodilló frente a su pareja mientras cientos de aficionados registraban el momento con sus celulares.

Propuesta de matrimonio afuera del Cementos Progreso, Vdjantonio Eloriginal/Facebook.
Propuesta de matrimonio afuera del Cementos Progreso / FOTO: Vdjantonio Eloriginal/Facebook.

La pasión por el futbol quedó momentáneamente opacada por otra emoción en las afueras del Estadio Cementos Progreso, donde Guatemala y El Salvador se enfrentan en la fase final de la eliminatoria mundialista. Un aficionado chapín sorprendió a todos al aprovechar la algarabía previa al partido para pedirle matrimonio a su novia.

Con una manta que decía "¿Quieres casarte conmigo?", el joven se arrodilló frente a su pareja mientras cientos de aficionados registraban el momento con sus celulares. La respuesta fue un rotundo, que desató aplausos, gritos de júbilo y abrazos entre quienes presenciaron la escena.

El tránsito en los alrededores del estadio se detuvo por unos minutos mientras los asistentes celebraban la inesperada propuesta. Por un instante, la atención de la multitud se centró en la pareja y no en el partido, mostrando cómo el amor puede surgir incluso en medio de la emoción futbolera.

Celebran propuesta de matrimonio 

Previo al inicio del encuentro, miles de aficionados se habían congregado para ingresar al estadio y apoyar a la Selección Nacional. Entre largas filas y cánticos, el gesto del joven demostró que la previa de un partido no solo se vive con pasión deportiva, sino también con momentos que quedarán grabados en la memoria de quienes los presencian.

El instante capturado por los aficionados quedó rápidamente viralizado en redes sociales, donde usuarios celebraron la valentía del joven y la felicidad de la pareja. Sin duda, la propuesta se convirtió en uno de los recuerdos más emotivos de la jornada, recordando que en medio del futbol siempre hay lugar para el amor.

Mientras Guatemala y El Salvador se disputan los primeros puntos de la eliminatoria, una historia de romance y sorpresa hizo que la previa del partido quedara marcada no solo por la emoción deportiva, sino también por un "sí, acepto" que resonó entre la multitud y en las redes sociales.

