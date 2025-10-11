Selección Nacional: Tabla de posiciones de la eliminatoria

En la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Nacional de Guatemala no se ha podido encontrar con la victoria y apenas suma dos empates, eso sí, ambos en condición de visitante, pero los números son fríos como el sótano donde permanece la "Bicolor" desde que arrancó esta etapa que reparte tres boletos directos al Mundial 2026 y dos a la ronda del repechaje que se disputarán el próximo año.
Desde que empezó la ronda final de la eliminatoria, donde Guatemala no participaba desde hace más de 20 años, la última vez fue en el camino al Mundial Alemania 2006, la Selección Nacional comenzó con el pie izquierdo y no ha podido salir del frío sótano.
En la fecha 1, Guatemala recibió a El Salvador en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala y cayó 0-1, aquella noche, la "Azul y Blanco" quedó en el sótano de la tabla de posiciones en el grupo A.
Para la segunda fecha, los dirigidos de Luis Fernando Tena tenían la posibilidad de ser líderes, eso sí debían vencer a Panamá en el estadio Rommel Fernández. Lamentablemente para los intereses guatemaltecos el duelo culminó 1-1, y a pesar de sumar su primera unidad, el sótano era la casilla que acompañaba a Guatemala.
En la tercera fecha, la cual se disputó ayer 10 de octubre ante Surinam en Paramaribo, Guatemala sorpresivamente ganaba 0-1 con un golazo de Darwin Lom, pero al minuto 90+3, Virgil Misidjan anotó el 1-1 final, y dejó a Guatemala por tercera jornada en el sótano de la tabla.
En busca del sueño mundialista
La Selección Nacional de Guatemala enfrentará este martes 14 de octubre a su similar de El Salvador en el estadio Cuscatlán, y se estará peleando su posibilidad de sumar su primer triunfo en la fase final de la eliminatoria y con ello salir del sótano de la tabla y enviar a los salvadoreños a esa incómoda casilla.
El duelo ante los dirigidos por el técnico colombiano Hernán Darío Gómez es fundamental para la "Bicolor" ya que un triunfo le dejaría con vida y con las puertas abierta de sellar un boleto mundialista en casa, ya que para los duelos de noviembre ante Panamá y Surinam, Guatemala juega en casa, en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.