Panamá derrota a El Salvador y sueña con el Mundial 2026

Este martes, los salvadoreños reciben a Guatemala en su último partido de local.

El Salvador vs. Panamá por eliminatoria mundialista / FOTO: @fepafut

En el estadio Cuscatlán de San Salvador, la selección local, El Salvador recibió a su similar de Panamá en la tercera fecha de la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, camino al Mundial 2026.

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez nuevamente fallaron en casa, así como lo hicieron ante Surinam cuando perdieron de local, y de esta forma, los salvadoreños poco a poco están viendo cómo sus esperanzas de ir al Mundial se empiezan a esfumar.

Por su parte, los pupilos de Thomas Christiansen reviven en esta eliminatoria y consiguen su primer triunfo en la fase final, más los dos empates logrados en las dos primeras fechas, ya suman 5 puntos y están peleando palmo a palmo el liderato con Surinam.

Este duelo fue marcado por un mal arbitraje de Drew Fischer, que afecto a ambos equipos.  

El gol del triunfo canalero fue convertido por José Fajardo a los 55 minutos.

Eliminatoria para el caribe

Con la participación de seis selecciones centroamericanas, es decir, 50% de los participantes de la fase final, se pensaba que Centroamérica dominaría el camino al Mundial 2026, pero la historia tras las primeras tres fechas es diferente, ya que el grupo A es liderado por Surinam, el B (solo caribeños) por Curazao y el C por Haití.

En el grupo A, donde está la Selección de Guatemala, tras el triunfo de los panameños, tanto Surinam como Panamá suman 5 puntos y compartes el liderato. El tercer lugar es para El Salvador, que suma 3 puntos, justamente, el triunfo logrado en la Ciudad de Guatemala.

La tabla de posiciones no pinta bien para los chapines ya que son últimos con 2 puntos, y con las puertas abiertas a un duelo de vida o muerte, ante El Salvador. En ese duelo, dependiendo el resultado, si existe un perdedor, tendría ya muy cuesta arriba la clasificación mundialista.

La cuarta fecha se jugará el martes 14 de octubre de la siguiente forma:

  • Panamá-Surinam a las 19:00 horas GT
  • El Salvador-Guatemala a las 20:00 horas GT.
Guatemala ganaba con gol de Darwin Lom, pero un tanto de Virgil Misidjan al 90+3’ frustró la victoria chapina y dejó el marcador igualado 1-1 en Surinam.

