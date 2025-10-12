 Padre e hijo capturados en zacapa por herir a un agente PNC
Nacionales

Padre e hijo capturados en zacapa por herir a un agente PNC

La detención se ejecutó en el marco de una fiesta por escandalizar en la vía pública, a los sindicados se les decomisaron dos pistolas.

Los detenidos fueron puestos ante un juzgado para resolver su sitaución legal., PNC de Guatemala.
Los detenidos fueron puestos ante un juzgado para resolver su sitaución legal. / FOTO: PNC de Guatemala.

La alegría de una fiesta se vio interrumpida por un escándalo en la vía pública a la que fueron convocados agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en la aldea El Rosario, del municipio de Cabañas, departamento de Zacapa. Sin embargo, al llegar al lugar, dos hombres agredieron a uno de los policías, dejándolo herido, por lo que ambos fueron detenidos.

El reporte policial de la PNC estableció que los detenidos son padre e hijo a quienes se les decomisaron dos armas de fuego de calibre 9 milímetros. Una de las pistolas era portada de manera ilegal, mientras que otra si tenía documentos de respaldo emitidos por la Dirección General de Armas y Municiones (DIGECAM), reportó la PNC.

La PNC describió que "los ahora detenidos desenfundaron armas de fuego y le disparan a un agente de la PNC identificado como Carlos Enrique Sical Jerónimo, de 39 años, originario del departamento de Baja Verapaz. Como resultado, el agente PNC recibió una herida de bala en el abdomen, por lo que fue levado a un centro asistencial.

Tras el enfrentamiento, los uniformados ejecutaron acciones estratégicas para reducir al orden a los dos hombres que fueron capturados y que resultaron ser padre e hijo, según el informe de la policía. Los agentes embalaron los ilícitos decomisados, para presentarlos en un eventual proceso legal para dilucidar responsabilidades.

Estadísticas de la PNC

La PNC informó que, en lo que va del año, han capturado a 35 personas en Zacapa, por incurrir en el delito de portación ilegal de arma de fuego. Asimismo, explicaron que en esos procedimientos han logrado incautar un total de 94 armas de fuego.

Tras la captura, ambos detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado de turno para resolver su situación legal.

Emisoras  Escúchanos