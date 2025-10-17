Francisco Jiménez: Gobierno Confirma Su Inmunidad Legal

El Gobierno de Guatemala se pronunció con respecto a las diligencias que realiza este viernes, 17 de octubre, el Ministerio Público (MP) en la sede de la cartera de Gobernación en seguimiento a la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.
La Fiscalía de Delitos Administrativos, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, ejecuta diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en tres departamentos de Guatemala.
Entre los inmuebles donde se implementó el operativo se encuentran las oficinas del ministerio del Interior y del Sistema Penitenciario, en la Ciudad de Guatemala.
Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que se tiene conocimiento de una serie de allanamientos por parte del MP en Gobernación, pero aseguró que todavía no se tienen mayores detalles, pues las diligencias están en curso.
"El ministro Francisco Jiménez sigue al frente de la cartera de Gobernación hasta que asuma su sustituto, por lo que, según la ley, goza de inmunidad", agregó la oficina.
En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público a realizar las diligencias en cumplimiento de los parámetros legales y protocolos aplicables.
MP se pronuncia sobre situación de Jiménez
La fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Marylin Castillo, se pronunció en una conferencia de prensa la tarde de este viernes sobre cómo avanzan las investigaciones de un caso de posible corrupción en el Sistema Penitenciario, vinculado con el tema de las fugas. Detalló que se emitieron cuatro órdenes de captura, incluida la de la ex viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia.
Añadió que el organigrama del Ministerio de Gobernación refleja cierta jerarquía en línea recta y distribución horizontal de ciertas dependencias y viceministerios, por lo que las averiguaciones y procesos relacionados con este caso continúan en desarrollo, pues quedan pendientes personas que gozan del derecho de antejuicio.
En cuanto a la situación que enfrenta el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señaló que no han podido constatar que ya haya dejado el cargo de titular de esa cartera.
Indicó que desde que se anunció que el presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de Jiménez se ha querido establecer si está en funciones o no, pero en respuesta a solicitudes de información que se han hecho, la cartera del Interior dijo inicialmente que él ya no era ministro, pero después se explicó que sigue cumpliendo las gestiones referentes al puesto.
Entonces, la fiscalía deberá confirmar que siga en funciones por el tema del derecho de antejuicio que le reviste. Hasta ahora, la Secretaría General de la Presidencia notificó al MP que, hasta ayer a las 13:30 horas, no aparecía registro alguno relacionado con la aceptación de renuncia de Jiménez