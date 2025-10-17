 Mensaje de Árevalo sobre nuevo ministro de Gobernación
Nacionales

Arévalo confía en nuevo equipo del Mingob y Jiménez promete una transición ordenada

El Gobierno anunció la designación del exjuez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, como sucesor de Francisco Jiménez en el Ministerio de Gobernación.

El presidente Bernardo Arévalo y el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunciaron con respecto al nombramiento de las nuevas autoridades de esa cartera que se dio este viernes, 17 de octubre, tras cambios a lo interno que surgieron derivado de la fuga masiva de reos.

El Gobierno indicó en horas de la mañana que el mandatario designó al exjuez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, como ministro del Interior. También se informó sobre el nombramiento de Víctor Hugo Cruz Reynoso y Estuardo Roberto Solórzano Elías como ministros de Antinarcóticos y de Seguridad, respectivamente.

De acuerdo con la información compartida por el Ejecutivo, el nombramiento de Villeda se hará efectivo tan pronto se completen las gestiones correspondientes para que deje el cargo que actualmente ostenta dentro del Organismo Judicial.

Después de oficializarse esta información, Arévalo publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que indicó que se está emprendiendo una transformación profunda en el aparato de seguridad.

"Confío plenamente en que el nuevo equipo del Mingob responderá a esta tarea de brindar seguridad y justicia al pueblo de Guatemala", expresó.

Jiménez espera notificación

También a través de redes, Jiménez aseguró que confía plenamente en que Villeda y su equipo harán un gran papel en el Ministerio de Gobernación. Agregó que continúa en funciones, mientras se concreta la transición hacia las nuevas autoridades.

"En los próximos días hábiles seré notificado, le entregaré el cargo y después tomará posesión. Todos los sectores del país tenemos que apoyarlo, a él no lo dejemos solo. Mientras, sigo", escribió.

Esta tarde, el Ministerio Público llevó a cabo diligencias en la sede de Gobernación y del Sistema Penitenciario en seguimiento al caso de las fugas. También sus autoridades brindaron una conferencia de prensa donde se indicó que está por establecerse si Jiménez goza de inmunidad, aunque el Gobierno enfatizó que sí tiene esa prerrogativa porque hasta la fecha sigue al frente de la cartera.

