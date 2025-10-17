 MP investiga fuga de reos: Diligencias en proceso
MP realiza diligencias en seguimiento a fuga de reos

El personal fiscal ingresó a la sede del Ministerio de Gobernación en el marco del operativo.

El personal fiscal realiza diligencias en el marco de la investigación por la fuga de reos., Ministerio Público
El personal fiscal realiza diligencias en el marco de la investigación por la fuga de reos. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) implementó este viernes, 17 de octubre, una serie de diligencias en seguimiento a la fuga masiva de reos en la cárcel de Fraijanes II, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala.

Según la información compartida por el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, las acciones están a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, que trabaja en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil.

"Se están ejecutando diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en tres departamentos de Guatemala, en seguimiento a una investigación en curso contra los funcionarios responsables de la fuga de privados de libertad", detalló la oficina.

Hasta el momento, se ha dado a conocer que los equipos a cargo de este operativo ya ingresaron a la sede del Ministerio de Gobernación (Mingob), ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

También se hacen diligencias en las oficinas de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

La PNC implementó operativos en colonias donde ya se ha tenido información de que podrían estar los reos fugados.

Fuga de reos y cambios en Gobernación

El pasado 12 de octubre, el Sistema Penitenciario confirmó la fuga de 20 pandilleros, en su mayoría líderes de clicas del Barrio 18, de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la capital.

La pandilla Barrio 18, considerada la más grande del hemisferio con operaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras, fue declarada como organización terrorista transnacional por Estados Unidos el pasado 23 de septiembre.

Hasta ahora solo uno de los fugados de la cárcel ha sido detenido, por lo que la nueva cúpula del Interior, que fue nombrada hoy, tendrá como misión principal la búsqueda y recaptura de los otros 19, además de combatir la violencia y el crimen organizado como el narcotráfico.

El ministro designado es Marco Antonio Villeda, exjuez de Extinción de Dominio, quien, según el Gobierno, cuenta con cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público, así como un compromiso probado con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción.

