MP señala corrupción en el Sistema Penitenciario tras fugas

El Ministerio Público (MP) brindó detalles este viernes, 17 de octubre, con respecto a un caso relacionado con acciones de corrupción en el Sistema Penitenciario, el cual surgió en seguimiento de la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II. También anunció que se gestionaron órdenes de captura contra exfuncionarios de la entidad a cargo de la administración de las prisiones y del Ministerio de Gobernación.
En conferencia de prensa, las autoridades del ente investigador encabezadas por la fiscal general, Consuelo Porras, indicaron que las investigaciones realizadas tras confirmarse la evasión de estos reos permitieron evidenciar la cooperación de autoridades para permitir que dejaran la prisión. De igual forma, señalaron que continúan las investigaciones, por lo que los resultados presentados este día corresponden a la Fase 1 del caso.
Porras señaló que queda en evidencia los niveles de corrupción que existen en el Ejecutivo, por lo que hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo a actuar con seriedad, pues consideró que aceptar las renuncias de la cúpula de Gobernación se trató de "una burla" a la población.
"El país no necesita montajes ni simulaciones políticas, exige respuestas reales y acciones firmes frente a la corrupción, el desorden, la ingobernabilidad y la ineptitud", agregó la fiscal.
Según sus palabras, "la realidad es clara y contundente: hoy, en Guatemala, los hechos demuestran que las instituciones responsables del orden, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad están en crisis".
En ese contexto, mencionó que las denuncias en contra de todos los ministros y dependencias del Ejecutivo evidencian una alarmante desorganización y la existencia de focos de corrupción que impiden el cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado para garantizar el bien común de los ciudadanos guatemaltecos.
Detalles de la investigación
La fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Marylin Castillo, indicó que el pasado 12 de octubre se acudió por parte de esa fiscalía al área respectiva, es decir, al centro de detención, donde se empezaron a realizar las diligencias necesarias, incluidas inspecciones oculares, documentación con fotografía, planimetría y puntos de GPS para verificar si los reos fugados lograron realizar algún túnel o forma para evadirse del lugar.
La verificación permitió establecer que no existen indicios de violencia en el área perimetral ni en los portones que limitan los ingresos en los distintos anillos de seguridad, lo que, según detalló, denota que pudieron salir con cooperación de personal del Sistema Penitenciario, hechos que pudieron haberse dado con el aval de las altas autoridades.
La funcionaria mostró una serie de fotografías captadas por los equipos a cargo de las pesquisas, donde se pudo observar los distintos círculos de seguridad. El primero, marcado por portones, es por donde la tesis fiscal considera que se inició el proceso para la salida de los pandilleros que se mantienen prófugos.
El segundo incluye otras puertas donde debieron pasar para salir. Castillo indicó que en imágenes captadas se observa que es un recorrido largo el que tuvieron que realizar. Además, hay un tercer y cuarto círculos que debieron atravesar, con lo que, según la fiscal, definitivamente no pudieron ser 20 personas las que desaparecieron "de un día para otro" sin mayores consecuencias.
Por aparte, indicó que el análisis de GPS permitió verificar si las mallas o alrededores tenían un boquete o forma de que los reos utilizaron ese acceso para su fuga, sin que se haya constatado tal extremo.
Sumado a estos análisis de la infraestructura, la fiscalía hizo las diligencias necesarias en el interior de la cárcel, donde los reos pernoctaban, en busca de indicios. De igual forma, se tomaron entrevistas de todos los agentes del Sistema Penitenciario, con la finalidad de establecer detalles de los hechos.
En cuanto a mayores detalles sobre lo ocurrido en Fraijanes II, la fiscal señaló que continúan las averiguaciones, en medio de las cuales se enfrentan complicaciones ante obstáculos que se han detectado, incluido el hecho de que las cámaras de videovigilancia del penal fueron manipuladas y colocadas de cierta manera que no captaran las áreas específicas por donde se habrían movilizado los reos. Añadió que, con lo que se sabe, se puede decir que posiblemente las evasiones se dieron entre el 8 y el 10 de octubre.
Giran órdenes de captura
La fiscal Castillo expuso que, con los hallazgos obtenidos hasta ahora, se puede establecer que definitivamente, los ahora prófugos tuvieron que tener cooperación para su evasión. En ese sentido, el MP gestionó ante los órganos jurisdiccionales correspondientes las órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios que tendrían vinculación.
Las órdenes giradas hasta el momento son contra:
- Claudia del Rosario Palencia Morales, ex viceministra de Antinarcóticos, por delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.
- Ludin Astolfo Godínez, exdirector general del Sistema Penitenciario.
- Víctor Arnoldo Albeño Barco, ex subdirector del grupo B de la cárcel Fraijanes II (ya detenido)
- Heladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del grupo B de la cárcel Fraijanes II, por incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.
Específicamente sobre el caso de Palencia, la fiscal aclaró que, aunque estaba asignada para verificar temas antinarcóticos, las averiguaciones realizadas permitieron establecer que era ella quien verificaba los asuntos relacionados con Presidios.