Fuga reos: Destituyen al director del Sistema Penitenciario

Destituyen al titular del Sistema Penitenciario y directores de cárceles

"Es una falla gravísima del Sistema Penitenciario. No hay explicación que valga", expresó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II.

Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció una serie de decisiones tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció este lunes 13 de octubre la remoción del director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Asimismo, notificó que se aplicaron cambios de autoridades en ese centro y otros tres después de incidentes recientes.

El funcionario hizo el anuncio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que no maquillaría la realidad y no intentaría esconder lo que ocurrió con respecto a la evasión de los privados de libertad, ya que es un tema primordial.

"Es una falla gravísima del Sistema Penitenciario. No hay explicación que valga. Definitivamente, es algo que no debió suceder, a mí también me ha causado indignación, no he aceptado ninguna excusa de ninguno", expresó.

En ese contexto, Jiménez indicó que se tomaron las siguientes decisiones:

  • Remoción del director del Sistema Penitenciario por la necesidad de un recambio de enfoque en el tema. "No estamos y no tenemos elementos de vincularlo a esta situación, pero el enfoque debe cambiar en la gestión, precisamente, del abordaje de la gestión penitenciaria", enfatizó.
  • Destitución inmediata del director y subdirector de Fraijanes II, como parte del fortalecimiento y control en el Sistema Penitenciario.
  • Directores y subdirectores de Renovación 1, Mariscal Zavala y de la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, por hechos ocurridos el pasado fin de semana.
  • "Que quede claro, estas remociones no se detendrán. Se está investigando a fondo y cada funcionario que haya tenido involucramiento por acción u omisión será denunciado y separado del cargo. Vamos a llegar al fondo, cueste lo que cueste", dijo el funcionario.

Pruebas de polígrafo con apoyo de EE. UU.

Jiménez aseguró que se continuará a lo interno de la cartera con los procedimientos necesarios, ya que, según sus palabras, "no se va a tolerar complicidad, debilidad y menos corrupción". En ese sentido, indicó que se practicarán pruebas de polígrafo a todos los directores de cárceles del país. El filtro se hará en acompañamiento y con cooperación de la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

"Si alguno falla la prueba se va, si el sustituto también la falla, también se va. Y, si el sustituto del sustituto también falla, se va. Vamos a cortar esto de raíz", dijo.

Detalló que, como Sistema Penitenciario, tienen una unidad de Poligrafía, pero tomando en cuenta la corrupción que se ha detectado, se decidió el acompañamiento de la nación norteamericana.

Por aparte, compartió que se tiene una agenda de trabajo activa con EE. UU. basada en cuatro líneas estratégicas enfocadas en el ámbito de la seguridad.

07:38 AM, Oct 13
