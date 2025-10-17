 Antigua Guatemala implementa MarbEx: nuevo marbete digital
Nacionales

Antigua Guatemala digitaliza su sistema de parqueo con el nuevo MarbEx

La Municipalidad de Antigua Guatemala moderniza su sistema de estacionamiento con el MarbEx, un marbete digital que facilita el pago, reduce el uso de papel y promueve la sostenibilidad. Conoce cómo funciona, sus tarifas, colores de líneas y dónde adquirirlo en línea.

La Municipalidad de Antigua Guatemala da un paso firme hacia la modernización con la implementación del Marbete Digital (MarbEx)., Cortesía
La Municipalidad de Antigua Guatemala da un paso firme hacia la modernización con la implementación del Marbete Digital (MarbEx). / FOTO: Cortesía

La Municipalidad de Antigua Guatemala lanza el Marbete Digital (MarbEx) para agilizar pagos, reducir el uso de papel y promover la sostenibilidad urbana. 

Con esta innovación, vecinos, visitantes y comerciantes podrán gestionar su marbete de manera totalmente digital, sin necesidad de hacer filas ni usar papel, lo que facilita el proceso, reduce tiempos y contribuye al cuidado del medio ambiente.

Un sistema ágil, seguro y transparente

El nuevo modelo del MarbEx busca ofrecer una experiencia ágil, transparente y segura, al centralizar todos los pagos en un sistema automatizado. De esta forma, los usuarios pueden realizar el pago por uso privativo temporal de los espacios de parqueo de manera sencilla y confiable, garantizando mayor control administrativo y seguridad financiera para la Municipalidad.

Además, esta medida fortalece la sostenibilidad ambiental, eliminando los antiguos marbetes de papel y apostando por soluciones digitales más eficientes.

Esta es una herramienta tecnológica que transforma por completo el sistema de estacionamiento en la vía pública. - Cortesía

Reglamento de estacionamiento y colores de líneas

La implementación del MarbEx se complementa con el Reglamento de la Renta por Uso Privativo Temporal de la Vía Pública para el Estacionamiento de Vehículos, publicado en el Diario Oficial en noviembre de 2024. Este reglamento establece normas claras sobre el uso de los espacios de parqueo, los colores de las líneas y las tarifas aplicables.

Significado de los colores de las banquetas:

  • Roja: prohibido estacionar o detenerse.
  • Azul: espacios para personas con movilidad reducida o emergencias médicas.
  • Verde: uso exclusivo para transporte colectivo municipal.
  • Blanca: estacionamiento para motocicletas particulares.
  • Gris o sin línea: habilitado para vehículos particulares con marbete.
  • Amarilla: estacionamiento de corta duración (máximo 15 minutos) o carga y descarga autorizada.
Con esta innovación, vecinos, visitantes y comerciantes podrán gestionar su marbete de manera totalmente digital. - Cortesía

Tarifas vigentes

De lunes a viernes:

  • Automóviles particulares (hasta 7 pasajeros): Q10.00
  • Motocicletas: Q5.00
  • Vehículos de 8 a 15 pasajeros: Q20.00

Viernes, fines de semana, días festivos y Semana Santa:

  • Automóviles particulares (hasta 7 pasajeros): Q20.00
  • Motocicletas: Q10.00
  • Vehículos de 8 a 15 pasajeros: Q30.00
El nuevo modelo del MarbEx busca ofrecer una experiencia ágil, transparente y segura, al centralizar todos los pagos en un sistema automatizado. - Cortesía

Formas de pago del MarbEx

El MarbEx puede adquirirse de tres formas:

  1. Con agentes de la Policía Municipal en la vía pública, realizando el pago con tarjeta de crédito o débito.
  2. En línea, ingresando al sitio oficial https://portal.muniantigua.gob.gt/#/opcion, con tarjeta de crédito o débito.
  3. En Tesorería Municipal, ubicada en el Palacio del Noble Ayuntamiento, con pago en efectivo o tarjeta.

Beneficios para vecinos y comerciantes

Los vecinos antigüeños con calcomanía municipal vigente estarán exentos del pago del marbete, la cual podrá renovarse en línea cada año. Por su parte, comerciantes y negocios ahora cuentan con una herramienta que facilita la movilidad y el acceso a sus establecimientos, beneficiando la economía local.

Con la implementación del MarbEx, la Municipalidad de Antigua Guatemala reafirma su liderazgo en innovación municipal y su compromiso con la sostenibilidad. - Cortesía

Una Antigua más moderna y sostenible

Con la implementación del MarbEx, la Municipalidad de Antigua Guatemala reafirma su liderazgo en innovación municipal y su compromiso con la sostenibilidad. Esta iniciativa consolida a la ciudad como un referente latinoamericano en gestión urbana, demostrando que es posible preservar el patrimonio histórico mientras se modernizan los servicios públicos.

