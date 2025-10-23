 Guatemalteco extraditado a EE.UU. por muerte de migrantes
Nacionales

Guatemala extradita a EE.UU. al responsable de la muerte de más de 50 migrantes en México

Daniel Zavala Ramos fue entregado a las autoridades estadounidenses para responder por su implicación en el tráfico de migrantes.

Daniel Zavala Ramos, implicado en tráfico de migrantes, fue extraditado hacia Estados Unidos.
Daniel Zavala Ramos, implicado en tráfico de migrantes, fue extraditado hacia Estados Unidos. / FOTO: Embajada de EE. UU.

Guatemala extraditó a Estados Unidos a un ciudadano guatemalteco acusado de tráfico de personas y presuntamente vinculado a un accidente en el que murieron más de 50 migrantes que viajaban hacinados en un camión de carga en el sur de México en 2021, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

"La extradición es el resultado de una coordinación sostenida entre el Departamento de Justicia y las autoridades guatemaltecas tras un operativo internacional de cumplimiento de la ley llevado a cabo el 9 de diciembre de 2024, coincidiendo con el tercer aniversario de la tragedia", señaló el organismo en un comunicado.

Daniel Zavala Ramos, alias Dany ZR, de 41 años, fue arrestado el pasado 7 de agosto en Boquerón (Guatemala) a solicitud de Estados Unidos, y fue entregado a las autoridades estadounidenses el martes.

Zavala Ramos forma parte de un grupo de seis personas acusadas de conspirar para "introducir inmigrantes ilegales en Estados Unidos, poniendo en peligro la vida, causando lesiones corporales graves y resultando en muerte", precisó el Departamento de Justicia.

Los otros acusados son Tomás Quino Canil, Oswaldo Manuel Zavala Quino, Josefa Quino Canil de Zavala y Alberto Marcario Chitic, detenidos en Guatemala el 9 de diciembre de 2024, así como Jorge Agapito Ventura, arrestado el mismo día en Texas (EE.UU.).

Accidente mortal

Según documentos judiciales, entre octubre de 2021 y febrero de 2023, los seis trabajaron con otros contrabandistas para facilitar el viaje de migrantes indocumentados desde Guatemala, a través de México, hasta Estados Unidos. Supuestamente los reclutaban, cobraban y organizaban su traslado a pie, en microbuses, camiones de ganado y tractocamiones.

El accidente ocurrió el 9 de diciembre de 2021 en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, cuando un camión de carga que transportaba hacinados a más de 160 migrantes, muchos de ellos guatemaltecos, volcó y se estrelló contra un puente, provocando la muerte de más de 50 personas.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

