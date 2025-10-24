 Video de asalto a menores en km 13 de la ruta al Atlántico
Nacionales

Video evidencia asalto a menores en kilómetro 13 de la ruta al Atlántico

Delincuente aprovecha soledad de la calle para asaltar a dos menores en zona 18.

Asalto a menores en zona 18., Captura de pantalla video X.
Asalto a menores en zona 18. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que dos menores de edad fueron víctimas de un asalto en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Lo de Rodríguez, zona 18 de la capital. En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del sector, se observa a una adolescente acompañando a un niño hacia su centro educativo, mientras un hombre los sigue a distancia.

Aprovechando la soledad de la calle, el sujeto se acerca de manera sorpresiva, enfrenta a la adolescente, forcejea con ella y le arrebata el teléfono celular, dejándola caída en el suelo antes de huir sin que se conozca su paradero. El material audiovisual ha sido ampliamente difundido para alertar a la comunidad sobre este tipo de delitos y llamar a la acción de las autoridades.

Robo de celulares en Guatemala 

El Ministerio Público (MP) ha señalado que los robos de dispositivos móviles representan uno de los delitos más frecuentes y perjudiciales para la población. En nueve meses del año en curso se registraron más de 11 mil denuncias, lo que equivale a un promedio de dos teléfonos robados por hora en distintas áreas del país.

Vecinos y usuarios de redes sociales han pedido mayor presencia policial en la zona y medidas de prevención para proteger a los estudiantes que transitan por el área. Las autoridades reiteran la importancia de denunciar estos delitos y extremar precauciones, mientras que el video viral continúa generando debate sobre la inseguridad y la necesidad de fortalecer la vigilancia en calles y rutas escolares.

