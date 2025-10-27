 Cámara de Industria señala que no hay un plan de recuperación de carreteras
Nacionales

El Ministerio de Comunicaciones indicó que los daños registrados a la red vial son el resultado de diversos factores.

Hoy fue habilitado parcialmente el paso en el kilómetro 194 ruta de Retalhuleu a Quetzaltenango., Foto Emisoras Unidas Xela
Hoy fue habilitado parcialmente el paso en el kilómetro 194 ruta de Retalhuleu a Quetzaltenango. / FOTO: Foto Emisoras Unidas Xela

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció este día sobre el estado de la red vial del país y señaló que el Gobierno no tiene un plan de recuperación de las carreteras

"Es inaceptable que la atención a la infraestructura del país solo se active tras la materialización de colapsos o derrumbes", indicó dicha Cámara. 

Agregó que este fin de semana, nuevamente se realizó el cierre de una ruta en la carretera que conecta Retalhuleu y Quetzaltenango, a la altura del kilómetro 194, sector conocido como La Soledad; una arteria fundamental para la movilidad de miles de guatemaltecos, así como para el transporte de carga de insumos, materias primas, materiales de construcción y productos de consumo que abastecen la región sur y el altiplano del occidente del país, indicó la la CIG.

La Cámara de Industria destacó que la falta de mantenimiento a la red vial del país, continúa acentuándose, afectando la conectividad interdepartamental.

"Exigimos al Gobierno de Guatemala, al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y a las dependencias competentes la reparación inmediata, ágil y segura del paso por esta ruta afectada, así como la rehabilitación integral de toda la red vial nacional.", indicó dicha Cámara. 

Deficiencias acumuladas 

Por su parte el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) indicó que los daños registrados a la red vial son el resultado de diversos factores: la actual temporada de lluvias mantiene saturación de humedad en los suelos, lo que ha provocado deslizamientos, colapsos y deterioro acelerado en distintas rutas del país. Se suma la falta de mantenimiento adecuado por décadas, lo que ha generado una infraestructura vulnerable y esas deficiencias acumuladas están pasando la cuenta al Estado.

"El país enfrenta las consecuencias de una mala planificación heredada, pero el actual liderazgo del CIV trabaja para corregir el rumbo. A través del Plan Conecta se ejecuta proyectos de construcción y mantenimiento, a través de 143 proyectos activos en todo el territorio nacional, orientados a reparar puentes, realizar bacheos, ejecutar trabajos de limpieza, estabilizar taludes y garantizar la conectividad vial.", indicó dicha cartera. 

Sobre la ruta entre Retalhuleu y Quetzaltenango, el Ministerio de Comunicaciones, indicó que por medio de la Unidad de Conservación Vial (COVIAL), ha detectado que además de las intensas lluvias, la carretera está rodeada de áreas de filtración natural de agua, conocidas como nacimientos de agua, a lo que se suma el paso de un río. "Todo lo anterior junto generó una alta saturación de humedad en el suelo, lo que provocó el socavamiento debido a que en ese punto de la carretera se perdió la cohesión con la pérdida de material fino.", indicó 

Habilitan ruta alterna entre Retalhuleu y Quetzaltenango tras socavamiento

Personal de Covial lleva a cabo estudios de topografía, suelos y geotecnia en el kilómetro 194.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

