 Karla Gutiérrez asume la presidencia del Parlacen
Nacionales

Karla Gutiérrez asume presidencia del Parlacen entre impugnaciones

La UNE aseguró que Gutiérrez no puede ejercer un cargo directivo por haberse separado de esa agrupación política. Mientras que, en su discurso, la nueva presidenta dijo que ha enfrentado un camino difícil, con obstáculos y "violencia de género simbólica".

La diputada de la bancada Guatemala, Karla Gutiérrez, asumió como nueva presidenta del Parlacen., Parlacen
La diputada de la bancada Guatemala, Karla Gutiérrez, asumió como nueva presidenta del Parlacen. / FOTO: Parlacen

La diputada de la bancada Guatemala, Karla Gutiérrez, asumió este martes 28 de octubre como nueva presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pese a un amparo otorgado que buscaba detener su toma de posesión.

La sesión solemne de toma de posesión de la junta directiva del referido organismo para el período 2025-2026, presidida por el Estado de Guatemala, se llevó a cabo en horas de la mañana. A la misma acudieron invitados especiales, funcionarios de la integración regional y miembros del cuerpo diplomático.

Los integrantes de la referida junta fueron nombrados de conformidad al Tratado Constitutivo, que establece que se hará siguiendo el orden de rotación alfabética. Durante la ceremonia, los parlamentarios regionales, en representación de cada uno de los Estados parte, recibieron el pin distintivo.

Gutiérrez destaca "obstáculos"

En su intervención, la diputada Karla Gutiérrez indicó que la historia como pueblos centroamericana ha estado marcada por enormes retos y desafíos "interminables", pero a la vez por una fe inquebrantable y una perseverancia inagotable.

"Hoy, me presento a ustedes con un profundo sentimiento de gratitud y compromiso por permitirme asumir la presidencia del Parlamento Centroamericana, un órgano regional representativo de los valores y convicciones de quienes nos han delegado la confianza para promover una institución transparente, justa y al servicio de los pueblos de Centroamérica y República Dominicana", dijo.

Aseguró que no ha sido un camino fácil, pues han existido obstáculos, luchas, violencia de género simbólica e innumerables ataques, pero consideró que eso solo provocó en su persona una fuerza interior que les dio el impuso para lograr que se concretó este día.

"Ser mujer, aunque tenemos los mismos derechos y capacidades, se nos exige más. Se nos cuestiona más, se nos limita más. Pero esa misma resistencia, esa intención de callarnos o detenernos, solo provoca en nosotros una mayor determinación para defender nuestros principios y nuestras convicciones. Porque cada vez que se intenta apagar la voz de una mujer nace en ella una voz aún más grande", enfatizó.

Finalmente, indicó que, para este gran reto que comienza hoy, se baso en su experiencia de vida para actuar con determinación. "Es el momento de ir con un rumbo claro, firme e innegociable hacia la renovación del Parlacen", expresó la nueva presidenta.

Foto embed
Integrantes de la junta directiva del Parlamento Centroamericano 2025-2026, encabezada por la diputada Karla Gutiérrez. - Parlacen

UNE señala que amparo frenaba nombramiento

Según la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Gutiérrez no puede ejercer cargo directivo por haberse separado de esa agrupación política.

Por medio de un comunicado, la organización política señaló que se trata de una toma de posesión "ilegítima, ilegal y contraria al orden jurídico", pues existe una resolución judicial vigente que ordena la suspensión de su juramentación y posesión del cargo.

Detalló que la Sala Mixta de la corte de Apelaciones de Izabal, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó el amparo mencionado y que esta resolución fue formalmente notificada y reconocida por la junta directiva del Parlacen.

* Con información de Dayana Rashón y Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

