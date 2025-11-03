Cierre parcial en ruta al Atlántico por atropello de persona

Un incidente vial ocurrido en horas de la madrugada de este lunes, 3 de noviembre, cobró la vida de una persona en el kilómetro 4.4 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. En el área se mantiene un cierre parcial mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas se comunicaron varios automovilistas que circulaban por el sector para notificar que en la cinta asfáltica habían podido observar a una persona en estado inconsciente y aparentemente herida.
En seguimiento al caso reportado, de inmediato se coordinó la presencia de unidades de emergencia. Al llegar al sector, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que se trataba de un hombre, que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.
"Al momento de realizar la evaluación de esta persona, se confirma que lamentablemente carece de signos vitales a consecuencia de politraumatismo", detalló José Santizo, vocero de la institución de socorro.
Agregó que, preliminarmente, se informó que el ahora fallecido intentaba cruzar la vía cuando fue atropellado por el conductor de un vehículo que continuó su marcha tras el hecho.
La víctima no pudo ser identificada, solo se pudo establecer que tenía aproximadamente 35 años de edad.
Cierre en el área
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el deceso del peatón para llevar a cabo las diligencias correspondientes y coordinar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, explicó que el carril izquierdo de la vía principal permanece cerrado mientras se realizan los protocolos respectivos.
"Hay una reducción de carriles y esto afecta severamente a usuarios que van hacia el puente Belice. Las vías alternas que se tienen son: desde la colonia Atlántida hacia el barrio San Antonio o bajar por el puente Mariscal Zavala hacia la calzada La Paz", explicó el funcionario municipal.