 MP pide 90 años de prisión para implicados en crimen de niña
Nacionales

MP pide 90 años de prisión para hermanos Chamalé por crimen contra niña

El crimen contra Génesis Ixcajoc ocurrió en enero de 2023 en Ciudad Peronia, Villa Nueva.

Hombres condenados por violación
Hombres condenados por violación / FOTO:

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Agresión sexual llevó a cabo este lunes, 3 de noviembre, la audiencia de conclusiones del juicio que se sigue por el crimen contra la niña Génesis Ixcajop, de ocho años, ocurrido el 1 de enero de 2023.

Durante la fase final del debate, el Ministerio Público (MP) solicitó que los hermanos Jairon Daniel, Luis Ángel y Edwin Giovanni, de apellidos Chamalé Elías, sean condenados a 90 años de prisión por la violación y muerte de la menor. A criterio de la Fiscalía, se pudo comprobar la participación de los acusados en el hecho.

El año pasado, los acusados habían sido beneficiados con el cierre del proceso en su contra; sin embargo, una Sala de Apelaciones aceptó los recursos planteados por el MP y el Refugio de la Niñez. En ese sentido, se revocó el sobreseimiento dictado a favor de dos hombres implicados en el crimen y se ordenó que enfrentaran juicio.

Inacif confirma la causa de muerte de niña localizada en Villa Nueva

Para este martes está programada la audiencia de primera declaración de los tres presuntos responsables de la muerte de la menor.

Crimen contra Génesis

El 1 de enero de 2023, Génesis se encontraba jugando afuera de su domicilio, celebrando la llegada del Año Nuevo, en Ciudad Peronia, zona 8 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Sin embargo, des aproximadamente a las 14:00 horas, ya no se supo nada sobre su paradero.

Se difundió información en los medios locales con respecto a la desaparición de la menor y se pidió a la población apoyo para ubicarla.

En horas de la noche de ese mismo día, los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer el hallazgo del cadáver de una menor en un inmueble en Peronia. Junto a la pequeña se encontraba una mochila color rosado y varios desechos, así como ripio.

Los socorristas llevaron a cabo el rescate y coordinaron con elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público para los trámites correspondientes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió un informe en el que detalló que la causa de muerte de Génesis fue asfixia por estrangulación.

En seguimiento de este crimen, las autoridades detuvieron a los hermanos Chamalé. Uno de ellos confesó que otro de los sindicados fue quien secuestró a la niña y abusó de ella, pero posteriormente habría existido una contribución para enterrarla.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

