Fiscalía allana inmueble vinculado a Giammattei

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Extinción de Dominio, lleva a cabo este jueves 6 de noviembre una diligencia de allanamiento en un inmueble vinculado al expresidente de la República, Alejandro Giammattei.
De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, el personal de la referida unidad trabaja en coordinación con el fiscal regional metropolitano y el apoyo de la Policía Nacional Civil.
La diligencia está en desarrollo en el inmueble ubicado en el kilómetro 46.5 de la carretera departamental que conduce de Palín, Escuintla; hacia Santa María de Jesús, Sacatepéquez.
Hasta el momento, no se han brindado detalles con respecto a este operativo y la investigación que vincularía al exmandatario.
Juzgado inmoviliza finca vinculada al expresidente Giammattei
El Juzgado de Extinción de Dominio aceptó la petición del Ministerio Público (MP) e inmovilizó la finca ubicada en el municipio de Santa María De Jesús, Sacatepéquez, la cual está vinculada a la familia del expresidente Alejandro Giammattei.
La audiencia para darle seguimiento a esta solicitud se llevó a cabo en mayo pasado, a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, tomando en cuenta que el caso se encuentra bajo reserva.
Tras escuchar los argumentos expuestos por la fiscalía, la jueza Ana Isabel Guerra resolvió inmovilizar la finca de nombre "El Nacimiento", ubicada en la ruta al volcán Santa María, la cual es propiedad de la entidad El Rubicón.
A partir de este fallo se podrán realizar las diligencias relacionadas tanto con ese inmueble como con la vivienda construida en el interior, pues se considera que pudo haber sido construida con fondos de origen ilícito.
El Ministerio Público (MP) confirmó en noviembre de 2024 que se desarrollan investigaciones con relación a posibles irregularidades que se habrían dado en el marco del período de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
Ante preguntas de los periodistas sobre posibles casos que vinculen a personas de la anterior administración de gobierno, la fiscal general Consuelo Porras expuso que hay "bastantes".
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7