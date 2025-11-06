 Fiscalía allana inmueble vinculado a Giammattei
Nacionales

Fiscalía de Extinción de Dominio allana inmueble vinculado a Giammattei

El operativo se lleva a cabo en Palín, Escuintla.

Compartir:
MP coordina allanamiento en inmueble vinculado al expresidente Giammattei,
MP coordina allanamiento en inmueble vinculado al expresidente Giammattei / FOTO:

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Extinción de Dominio, lleva a cabo este jueves 6 de noviembre una diligencia de allanamiento en un inmueble vinculado al expresidente de la República, Alejandro Giammattei.

De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, el personal de la referida unidad trabaja en coordinación con el fiscal regional metropolitano y el apoyo de la Policía Nacional Civil.

La diligencia está en desarrollo en el inmueble ubicado en el kilómetro 46.5 de la carretera departamental que conduce de Palín, Escuintla; hacia Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Hasta el momento, no se han brindado detalles con respecto a este operativo y la investigación que vincularía al exmandatario.

Juzgado inmoviliza finca vinculada al expresidente Giammattei

El Juzgado de Extinción de Dominio aceptó la petición del Ministerio Público (MP) e inmovilizó la finca ubicada en el municipio de Santa María De Jesús, Sacatepéquez, la cual está vinculada a la familia del expresidente Alejandro Giammattei.

La audiencia para darle seguimiento a esta solicitud se llevó a cabo en mayo pasado, a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, tomando en cuenta que el caso se encuentra bajo reserva.

Tras escuchar los argumentos expuestos por la fiscalía, la jueza Ana Isabel Guerra resolvió inmovilizar la finca de nombre "El Nacimiento", ubicada en la ruta al volcán Santa María, la cual es propiedad de la entidad El Rubicón.

A partir de este fallo se podrán realizar las diligencias relacionadas tanto con ese inmueble como con la vivienda construida en el interior, pues se considera que pudo haber sido construida con fondos de origen ilícito.

El Ministerio Público (MP) confirmó en noviembre de 2024 que se desarrollan investigaciones con relación a posibles irregularidades que se habrían dado en el marco del período de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Ante preguntas de los periodistas sobre posibles casos que vinculen a personas de la anterior administración de gobierno, la fiscal general Consuelo Porras expuso que hay "bastantes".

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Fiscalía de Extinción de Dominio allana inmueble vinculado a Giammatteit
Nacionales

Fiscalía de Extinción de Dominio allana inmueble vinculado a Giammattei

10:48 AM, Nov 06
Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional t
Deportes

Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional

10:11 AM, Nov 06
Tráiler colisiona contra vivienda en Sololát
Nacionales

Tráiler colisiona contra vivienda en Sololá

10:02 AM, Nov 06
Filtran video que confirmaría el amor entre Yolanda Andrade y Verónica Castrot
Farándula

Filtran video que confirmaría el amor entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

10:25 AM, Nov 06

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuate#liganacionalFutbol GuatemaltecoReal Madridvideo viral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos