 Video de camioneta circulando por la banqueta en zona 10
Nacionales

Video muestra a camioneta circulando por la banqueta en zona 10

Una maniobra inesperada en zona 10 queda registrada en video.

Compartir:
Una camioneta circuló por la banqueta en zona 10., Captura de pantalla video X.
Una camioneta circuló por la banqueta en zona 10. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha generado sorpresa e indignación entre los usuarios, luego de mostrar al conductor de una camioneta que, por causas aún desconocidas, decidió avanzar varios metros sobre la banqueta en la Diagonal 6 y 12 calle de la zona 10, una de las áreas más transitadas de la capital.

En la grabación, tomada desde otro vehículo que circulaba por el sector, se observa a la camioneta avanzar por la banqueta con aparente tranquilidad, pasando a escasos centímetros de dos peatones que caminaban por el lugar.

El vehículo fue identificado con las placas P-369LFF, y según una verificación en el sistema de multas de tránsito, no registra sanciones vigentes. El video finaliza cuando la camioneta se detiene frente a un semáforo en rojo, sin que se logre determinar si posteriormente se reincorporó a la vía.

Foto embed
El vehículo fue identificado con las placas P-369LFF. - Redes sociales.

Hasta el momento, la Municipalidad de Guatemala ni la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se han pronunciado sobre el hecho. Se desconoce si se iniciará alguna investigación o acción sancionatoria.

Lo que dice la ley

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley y Reglamento de Tránsito de Guatemala, la acera o banqueta es un espacio público destinado exclusivamente al tránsito peatonal.

El artículo 62 establece que las. banquetas, paseos, zonas y vías peatonales son de uso exclusivo para peatones, y prohíbe terminantemente el paso de cualquier vehículo, incluso bicicletas, cuyos conductores deben desmontar si desean transitar por ellas.

Asimismo, el artículo 184, inciso 11, contempla una multa de Q500 para los conductores de motocicletas y motobicicletas que circulen sobre aceras, pasos peatonales, ciclovías o vías exclusivas para transporte público. Aunque la norma se refiere principalmente a vehículos de dos ruedas, expertos en tránsito señalan que podría aplicarse de manera análoga a otros tipos de vehículos, dado el riesgo que representan para los peatones.

MuniGuate presenta denuncia contra el tiktoker Etzon Sosa

El video que llevó a la Municipalidad a denunciar a un tiktoker guatemalteco.

El video continúa siendo compartido en distintas plataformas digitales, donde usuarios demandan una respuesta de las autoridades municipales y de tránsito, así como mayor control y sanciones ante conductas que ponen en peligro la seguridad peatonal en la ciudad.

En Portada

Fiscalía de Extinción de Dominio allana inmueble vinculado a Giammatteit
Nacionales

Fiscalía de Extinción de Dominio allana inmueble vinculado a Giammattei

10:48 AM, Nov 06
Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional t
Deportes

Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional

10:11 AM, Nov 06
Tráiler colisiona contra vivienda en Sololát
Nacionales

Tráiler colisiona contra vivienda en Sololá

10:02 AM, Nov 06
Filtran video que confirmaría el amor entre Yolanda Andrade y Verónica Castrot
Farándula

Filtran video que confirmaría el amor entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

10:25 AM, Nov 06

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuate#liganacionalFutbol GuatemaltecoReal Madridvideo viral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos