Video de camioneta circulando por la banqueta en zona 10

Un video que circula en redes sociales ha generado sorpresa e indignación entre los usuarios, luego de mostrar al conductor de una camioneta que, por causas aún desconocidas, decidió avanzar varios metros sobre la banqueta en la Diagonal 6 y 12 calle de la zona 10, una de las áreas más transitadas de la capital.
En la grabación, tomada desde otro vehículo que circulaba por el sector, se observa a la camioneta avanzar por la banqueta con aparente tranquilidad, pasando a escasos centímetros de dos peatones que caminaban por el lugar.
El vehículo fue identificado con las placas P-369LFF, y según una verificación en el sistema de multas de tránsito, no registra sanciones vigentes. El video finaliza cuando la camioneta se detiene frente a un semáforo en rojo, sin que se logre determinar si posteriormente se reincorporó a la vía.
Hasta el momento, la Municipalidad de Guatemala ni la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se han pronunciado sobre el hecho. Se desconoce si se iniciará alguna investigación o acción sancionatoria.
Lo que dice la ley
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley y Reglamento de Tránsito de Guatemala, la acera o banqueta es un espacio público destinado exclusivamente al tránsito peatonal.
El artículo 62 establece que las. banquetas, paseos, zonas y vías peatonales son de uso exclusivo para peatones, y prohíbe terminantemente el paso de cualquier vehículo, incluso bicicletas, cuyos conductores deben desmontar si desean transitar por ellas.
Asimismo, el artículo 184, inciso 11, contempla una multa de Q500 para los conductores de motocicletas y motobicicletas que circulen sobre aceras, pasos peatonales, ciclovías o vías exclusivas para transporte público. Aunque la norma se refiere principalmente a vehículos de dos ruedas, expertos en tránsito señalan que podría aplicarse de manera análoga a otros tipos de vehículos, dado el riesgo que representan para los peatones.
El video continúa siendo compartido en distintas plataformas digitales, donde usuarios demandan una respuesta de las autoridades municipales y de tránsito, así como mayor control y sanciones ante conductas que ponen en peligro la seguridad peatonal en la ciudad.