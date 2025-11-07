 Mineduc ejecuta plan de recuperación educativa
Nacionales

Mineduc: Plan de recuperación educativa se ejecuta en 12 departamentos

La estrategia, implementada tras las protestas del magisterio, busca recuperar el tiempo perdido, fortalecer competencias y acompañar de manera personalizada a los alumnos.

mineduc-ministerio-de-educacion-emisoras-unidas.webp,
FOTO:

El Ministerio de Educación (Mineduc) puso en marcha el plan de recuperación de los aprendizajes, que consiste en una serie de tutorías para reducir el impacto generado en la comunidad educativa como consecuencia de las protestas que realizó el sindicato magisterial meses atrás y que dejaron sin clases hasta por 50 días a ciertas escuelas.

Francisco Cabrera, viceministro de Educación, brindó detalles del tema durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde explicó que esta estrategia se mantiene activa en 12 departamentos del país, priorizando a estudiantes de las escuelas afectadas por las manifestaciones.

"Se busca recuperar el tiempo perdido, fortalecer las competencias y acompañar de manera personalizada a los alumnos con apoyo 360 tutores y clases de refuerzo en horario extendido", explicó el funcionario.

Agregó que las medidas que implementó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, generó la pérdida de aproximadamente 50 días de clases en el 12 o 13 por ciento de las escuelas del país.

El paro magisterial afectó cerca de 4 mil 500 escuelas en el punto más alto de las protestas, en otros momentos, alcanzó una cifra de 3 mil establecimientos sin clases.  A raíz de tal evento, surgió la estrategia de continuidad educativa, que está en curso y finalizará su implementación el 30 de noviembre. La misma, hasta hoy, "ha sido exitosa", enfatizó Cabrera.

Estrategia para el futuro

El funcionario del Mineduc indicó que, aunque la estrategia se creó con base en la problemática que surgió este año, también se enfoca en esfuerzos para recuperar la institucionalidad, pero fundamentalmente para recobrar los aprendizajes. En ese sentido, el plan y el diseño técnico-metodológico funcionará también por distintas razones.

"Si en el futuro llegara a presentarse la necesidad de suspender las clases por un evento sísmico, climático, o cualquier situación focalizada en municipios o localidades, esta estrategia entra a funcionar. De manera que, lo que se está haciendo ahora, es implementarla por primera vez", señaló Cabrera.

