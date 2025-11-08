 Conasan aprueba el plan de lucha contra la malnutrición
Nacionales

Conasan aprueba el plan de lucha contra la malnutrición 20252028

La decisión fue adoptada durante la séptima reunión extraordinaria del Conasan, presidida por la vicepresidenta Karin Herrera.

Compartir:
Reunión del Conasan., Gobierno de Guatemala.
Reunión del Conasan. / FOTO: Gobierno de Guatemala.

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) aprobó el Plan de Lucha contra la Malnutrición 2025-2028, un instrumento que orientará las acciones interinstitucionales destinadas a mejorar la nutrición de la población guatemalteca, con énfasis en la primera infancia.

La decisión fue adoptada durante la séptima reunión extraordinaria del Conasan, presidida por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, en la que se presentaron avances y se definieron nuevas estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo infantil. En la sesión participó el viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mario Gaitán, junto a representantes de las instituciones que integran el consejo.

Progresos alcanzados 

Durante el encuentro se expusieron los progresos alcanzados en el cumplimiento de los compromisos del Conasan, así como las acciones territoriales orientadas a mejorar el acceso al agua, la nutrición y el desarrollo integral de la niñez.

Entre los temas abordados destacaron:

  • Las acciones de acceso al agua impulsadas por el INFOM.
  • El fortalecimiento del registro ciudadano en la primera infancia a cargo del RENAP.
  • El análisis del costo operativo de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2024-2044.

La vicepresidenta Herrera enfatizó que la lucha contra la malnutrición "requiere del compromiso interinstitucional y de una visión integral que coloque a la niñez en el centro de las decisiones públicas".

Con la aprobación de este plan, el Gobierno reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos entre instituciones para reducir los índices de desnutrición y promover un desarrollo equitativo en todo el país.

En Portada

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado t
Nacionales

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

09:22 AM, Nov 08
Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

11:07 AM, Nov 08
Muere entrañable actriz de El Chavo del 8t
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

12:29 PM, Nov 08
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrerat
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

09:58 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos