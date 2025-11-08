Conasan aprueba el plan de lucha contra la malnutrición

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) aprobó el Plan de Lucha contra la Malnutrición 2025-2028, un instrumento que orientará las acciones interinstitucionales destinadas a mejorar la nutrición de la población guatemalteca, con énfasis en la primera infancia.
La decisión fue adoptada durante la séptima reunión extraordinaria del Conasan, presidida por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, en la que se presentaron avances y se definieron nuevas estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo infantil. En la sesión participó el viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mario Gaitán, junto a representantes de las instituciones que integran el consejo.
Progresos alcanzados
Durante el encuentro se expusieron los progresos alcanzados en el cumplimiento de los compromisos del Conasan, así como las acciones territoriales orientadas a mejorar el acceso al agua, la nutrición y el desarrollo integral de la niñez.
Entre los temas abordados destacaron:
- Las acciones de acceso al agua impulsadas por el INFOM.
- El fortalecimiento del registro ciudadano en la primera infancia a cargo del RENAP.
- El análisis del costo operativo de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2024-2044.
La vicepresidenta Herrera enfatizó que la lucha contra la malnutrición "requiere del compromiso interinstitucional y de una visión integral que coloque a la niñez en el centro de las decisiones públicas".
Con la aprobación de este plan, el Gobierno reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos entre instituciones para reducir los índices de desnutrición y promover un desarrollo equitativo en todo el país.