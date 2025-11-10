Bonilla denuncia cobro de sobornos en Sistema Penitenciario

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo tenía previsto conocer este lunes, 10 de noviembre, la recusación planteada por María Fernanda Bonillla y José Luis Marroquín, procesados por el asesinato de Melisa Palacios, en contra de la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza.
Los sindicados fueron trasladados en horas de la mañana a la Torre de Tribunales para comparecer en la audiencia. A ambos se les observó ingresar al recinto de justicia bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Después de algunos minutos de permanecer a la espera, se conoció que la audiencia fue suspendida por incomparecencia de los abogados defensores, quienes tenían que atender otras diligencias.
Denuncia red de corrupción
Tras salir de la sala, Bonilla brindó una conferencia de prensa donde denunció públicamente la supuesta existencia de una estructura en el Sistema Penitenciario que cobra sobornos a cambio de traslados y favores.
Señaló que el exdirector de esa entidad, Ludin Godínez, le solicitó a su familia Q600 mil para movilizarla desde la cárcel Los Jocotes, en Zacapa, hacia el centro de detención Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala. En esto, según sus palabras, estaría implicado también un funcionario de la segunda prisión referida.
La privada de libertad indicó que ha escuchado buenos comentarios acerca del recién nombrado ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y que los "rumores" refieren que es una persona honorable, por lo que le solicitó que no permita que continúen operando este tipo de estructuras.
"Sé que en estos momentos me voy a echar a muchas personas de enemigos por decir la verdad. Le pido al señor ministro de Gobernación que investigue a las siguientes personas que voy a mencionar, ya que es algo grave lo que está sucediendo. En el Sistema Penitenciario seguimos con la corrupción", dijo.
Revela nombres y pide investigar a supuestos implicados
Barrera mencionó que en las supuestas anomalías estarían involucrados: Mario Luis Pacay, actual director general interino del Sistema Penitenciario; y Ronald Kenny Gabriel Guzmán, a quien describió como jefe del grupo Élite y dijo ser "el que pone y quita" directores de centros carcelarios y también recibe cuotas, incluso de entre Q100 mil y Q300, mil que requiere de forma ilícita.
De igual forma, la sindicada mencionó a Nelson Lemus Ramos, que aseguró ser quien supuestamente opera junto con Guzmán. "Ellos son los encargados de andar manejando toda la corrupción dentro el Sistema Penitenciario", enfatizó. Habló, además, acerca de Erick Barrera Godoy, Wilmer López, Marlon Hernández, Julio Mendoza Raymundo y Rubin Polanco Méndez, a quienes calificó de "corruptos" y "ladrones".
Indicó que muchos trabajadores de Presidios y los propios privados de libertad guardan silencio sobre todas las irregularidades por miedo; sin embargo, en esta ocasión decidió sacar toda la verdad a la luz, para lo cual enfatizó que ha sido apoyada y respaldada por su familia.
"Estoy dispuesta a colaborar con la justicia de Guatemala. A colaborar con el señor ministro de Gobernación, con la señora fiscal general del Ministerio Público. Si es posible, estoy dispuesta a colaborar con la Embajada de Estados Unidos para que investiguen de dónde proviene la riqueza de estas personas que estoy mencionando. (...) Ellos se han hecho de dinero gracias a los privados de libertad. Estoy dispuesta a darle un testigo protegido para que le puedan dar a usted muchas cosas en sus manos sobre estas personas que le estoy mencionando", expresó Bonilla.
Finalmente, aseguró que, aunque teme por su vida, se "armó de valor" y decidió "dar la cara" para revelar todo lo que ocurre a lo interno del Sistema Penitenciario y podría brindar toda la información con la que cuenta para esclarecer los hechos
"A todo el país, les digo que hago responsables a Luis Pacay, director general, a los cabecillas que estoy mencionando y todo el Sistema Penitenciario, que si me pasa algo corre sobre la vida de ellos si a mí me sucede algo", concluyó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.