Motorista muere tras accidente en ruta Interamericana

Un motorista perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este martes, 11 de noviembre, en el kilómetro 67 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del departamento de Chimaltenango.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron alertados con respecto a una colisión ocurrida en ese sector, en la que se vieron involucrados los conductores de una motocicleta y un vehículo tipo picop.
Al tener conocimiento sobre esta emergencia, de inmediato se movilizó hacia el referido sector e personal de la estación de Patzicía, a bordo de la unidad AD-131, para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en el lugar permanecía sobre la cinta asfáltica un hombre que se movilizaba en una moto y fue atropellado por el automovilista, en medio de un incidente del que se desconocen las causas.
"El personal informa que al llegar al lugar y realizar la respectiva evaluación, la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar y realizaron un cierre donde permanecían los vehículos involucrados para resguardar la escena y quedar a la espera de los fiscales del Ministerio Público.