 Pasajera de motocicleta en zona 9 se vuelve viral
Pasajera de motocicleta sorprende a conductores en plena zona 9 y el video se vuelve viral

La insólita forma en que esta pasajera viajó en motocicleta sorprende a conductores en la zona 9.

Insólita escena captada en zona 9., Captura de pantalla video Facebook.
Insólita escena captada en zona 9. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha causado asombro y comentarios divididos entre los usuarios. En las imágenes se observa a una motocicleta que se desplaza cerca de la Torre del Reformador, en la zona 9 capitalina.

El conductor maneja con normalidad, pero lo que más llama la atención es su acompañante: una mujer que lleva en la cabeza una caja que le cubre por completo el rostro, en lugar de un casco.

La escena fue captada por automovilistas que transitaban por el sector y no pasó desapercibida debido al tráfico. Algunos especularon que la mujer podría estar intentando ocultar su identidad, mientras que otros sugirieron que no tenía espacio para transportar la caja y optó por colocársela en la cabeza.

También hubo quienes señalaron que no es la primera vez que se observa a motociclistas utilizando objetos improvisados en lugar del equipo de protección obligatorio.

Este tipo de prácticas representan riesgo

Expertos en seguridad vial advierten que este tipo de prácticas representan un grave riesgo, ya que el casco no solo protege de los impactos, sino que también contribuye a mantener la visibilidad y el equilibrio tanto del conductor como del pasajero. Sustituirlo por objetos improvisados puede provocar accidentes debido a la pérdida de control o limitación del campo visual

Las autoridades recuerdan que circular sin casco implica una infracción de tránsito y puede derivar en sanciones, además del peligro evidente para la vida de los ocupantes.

En las últimas horas también se hizo viral otro video que involucra motocicletas: una mujer motorista sufrió un aparatoso y extraño accidente en una transitada calle de la zona 10 capitalina. Las imágenes muestran que la conductora se desplazaba de manera errática y, al intentar detenerse en un semáforo en rojo, perdió el control. Según se observa, no lograba apoyar completamente los pies en el suelo, lo que le impidió sostener la motocicleta y terminó cayendo al pavimento.

