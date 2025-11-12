La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la apelación planteada por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público y confirmó el cierre del caso contra Otto Pérez Leal, exalcalde de Mixco, Guatemala.
Según la información, los magistrados decidieron rechazar esta acción con la que se buscaba revertir la decisión que emitió en su momento el Juzgado de Mixco, refutada por una Sala de Apelaciones, con la que se favoreció al exjefe edil.
Pérez Leal fue capturado en agosto de 2021 junto a otras personas en el marco de un operativo liderado por la mencionada fiscalía, en coordinación con las fuerzas de seguridad. Se le vinculó con el caso denominado Corrupción Municipal en Campaña del Partido Patriota (PP), en el que se investigaron supuestas anomalías en el financiamiento de su campaña electoral.
El exalcalde era señalado de siete delitos: conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, malversación, incumplimiento de deberes, encubrimiento propio y peculado por sustracción.
Caso que vincula al exalcalde
De acuerdo con la investigación, la Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría a la comuna mixqueña y determinó que esta entidad adquirió y pagó una serie de bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral del PP en 2015.
Los datos recabados revelaron que la municipalidad pagó Q624 mil 654.18 en publicidad colocada en mupis de obras que no fueron ejecutadas.
Además, se compraron gorras, lapiceros, uniformes y otros artículos con el logotipo del extinto partido naranja para promover las candidaturas de Leal para su reelección como alcalde y de su exesposa Stella Alonzo, quien se postulaba entonces para diputada al Congreso de la República.
* Le puede interesar:
Otros implicados
En seguimiento de este caso, en agosto de 2025, Ernesto Gudiel, exgerente municipal de Mixco, fue condenado a dos años de prisión conmutables por desviar más de Q600 mil de los fondos públicos para fines electorales.
La exdiputada Alonzo también está señalada en este expediente judicial. Se le atribuyen cargos como: conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, malversación, incumplimiento de deberes, encubrimiento propio y peculado por sustracción.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7