 Cierre del caso contra Otto Pérez Leal, exalcalde de Mixco
Nacionales

Confirman cierre del caso contra exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal

El exjefe edil era señalado en el caso Corrupción Municipal en Campaña del Partido Patriota.

Compartir:
El exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal., archivo: EU
El exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal. / FOTO: archivo: EU

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la apelación planteada por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público y confirmó el cierre del caso contra Otto Pérez Leal, exalcalde de Mixco, Guatemala.

Según la información, los magistrados decidieron rechazar esta acción con la que se buscaba revertir la decisión que emitió en su momento el Juzgado de Mixco, refutada por una Sala de Apelaciones, con la que se favoreció al exjefe edil.

Pérez Leal fue capturado en agosto de 2021 junto a otras personas en el marco de un operativo liderado por la mencionada fiscalía, en coordinación con las fuerzas de seguridad. Se le vinculó con el caso denominado Corrupción Municipal en Campaña del Partido Patriota (PP), en el que se investigaron supuestas anomalías en el financiamiento de su campaña electoral.

El exalcalde era señalado de siete delitos: conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, malversación, incumplimiento de deberes, encubrimiento propio y peculado por sustracción.

Caso que vincula al exalcalde

De acuerdo con la investigación, la Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría a la comuna mixqueña y determinó que esta entidad adquirió y pagó una serie de bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral del PP en 2015.

Los datos recabados revelaron que la municipalidad pagó Q624 mil 654.18 en publicidad colocada en mupis de obras que no fueron ejecutadas.

Además, se compraron gorras, lapiceros, uniformes y otros artículos con el logotipo del extinto partido naranja para promover las candidaturas de Leal para su reelección como alcalde y de su exesposa Stella Alonzo, quien se postulaba entonces para diputada al Congreso de la República.

* Le puede interesar:

Otros implicados

En seguimiento de este caso, en agosto de 2025, Ernesto Gudiel, exgerente municipal de Mixco, fue condenado a dos años de prisión conmutables por desviar más de Q600 mil de los fondos públicos para fines electorales.

La exdiputada Alonzo también está señalada en este expediente judicial. Se le atribuyen cargos como: conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, malversación, incumplimiento de deberes, encubrimiento propio y peculado por sustracción.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Ministro de Salud: Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento históricot
Nacionales

Ministro de Salud: "Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento histórico"

10:53 AM, Nov 12
Jean Pierre Brol nominado al Atleta del Año de la ISSFt
Deportes

Jean Pierre Brol nominado al "Atleta del Año" de la ISSF

08:00 AM, Nov 12
FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agriculturat
Nacionales

FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agricultura

09:19 AM, Nov 12
Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillast
Nacionales

Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillas

09:52 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateEstados UnidosSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos