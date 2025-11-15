Cierre vial por ataque armado en calzada Aguilar Batres

Dos personas resultaron heridas en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este sábado, 15 de noviembre, en la calzada Aguilar Batres y 27 calle, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información compartida, las víctimas son un hombre y una mujer, quienes presentaban heridas causadas por impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al sector después de que a su centro de llamadas ingresaran varias alertas con respecto a un hecho de violencia que había dejado personas afectadas.
Oscar Sánchez, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron hacia el hospital Roosevelt.
Los pacientes fueron identificados como: Génesis Francela Gomez, de 23 años; y Víctor Daniel López Barrios, de 33. Ambos viajaban en una motocicleta cuando fueron agredidos.
Cierre vial en área del ataque
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, explicó que las acciones derivadas del seguimiento de esta emergencia generaron cierto impacto en la movilidad vehicular en el sector de la calzada Aguilar Batres.
Explicó que, después de que personas desconocidas dispararon contra los motoristas, la Policía Nacional Civil se presentó al lugar e implementó un cierre de dos carriles hacia el sur.
En ese contexto, informó que la vía alterna que se tiene para los usuarios de este tramo incluye: anillo Periférico, 7ª avenida de colonia La Reformita, Diagonal 17 en colonia Mariscal y colonia Las Charcas.
Las fuerzas de seguridad se mantienen en el lugar y realizan las diligencias correspondientes para iniciar con las investigaciones del caso. Según las imágenes compartidas por las autoridades sobre el lugar del ataque, sobre la cinta asfáltica, específicamente en el carril izquierdo, permanece la motocicleta de las víctimas.