 Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu
Nacionales

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

En el video se escuchan los gritos de alarma de las personas que presenciaron el impactante accidente.

Imágenes virales revelan la violencia del accidente que destrozó un tuc tuc en la CA-2., Captura de pantalla video Facebook.
Imágenes virales revelan la violencia del accidente que destrozó un tuc tuc en la CA-2. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula ampliamente en redes sociales captó el instante exacto de un brutal accidente ocurrido en el kilómetro 178 de la ruta CA-2, en jurisdicción de El Zarco, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu. Las imágenes muestran a dos mototaxis —conocidos popularmente como tuc tucs— esperando incorporarse a la carretera.

El primer tuc tuc logra cruzar sin complicaciones; sin embargo, el segundo intenta avanzar sin percatarse de que un picop se acercaba a excesiva velocidad. La colisión es inmediata y de gran violencia.

El impacto provoca que el tuc tuc dé varias vueltas antes de quedar volcado a un costado de la carretera, con la carrocería totalmente destruida. En el video se escuchan los gritos de alarma de las personas que presenciaron el hecho, registrado durante la tarde del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Piloto de tuc tuc gravemente herido 

Según medios locales, el piloto del tuc tuc fue identificado como Wilson Israel Ramírez López, de 21 años. El joven sufrió múltiples lesiones debido a la fuerza del choque y fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Retalhuleu, donde su estado se reporta como delicado.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para establecer las causas del percance, ya que, según los primeros reportes, los tuc tucs están circulando cada vez con mayor frecuencia en rutas principales, pese a que no fueron diseñados para transitar en vías de alta velocidad. Asimismo, se analiza si el conductor del mototaxi también manejaba a una velocidad inadecuada al intentar incorporarse.

Expertos en seguridad vial recomiendan que los conductores de mototaxis eviten ingresar a carreteras de alto tránsito, utilicen rutas alternas y mantengan una comunicación constante con los ayudantes o acompañantes para detectar vehículos que se aproximen. También aconsejan a los automovilistas reducir la velocidad en zonas donde circulan tuc tucs, mantener una distancia prudente y anticipar movimientos inesperados de estos vehículos más ligeros, con el fin de prevenir accidentes como el ocurrido en El Zarco.

