Seis retornados de EE. UU. capturados en Guatemala

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este viernes, 21 de noviembre, fueron capturados seis hombres después de que llegaran al territorio nacional procedentes de los Estados Unidos, de donde fueron retornados por haber incumplido los lineamientos migratorios.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), a los individuos se les sindica de diferentes delitos, incluidos extorsión, portación ilegal de armas y violencia contra la mujer.
Las aprehensiones se dieron en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Al lugar se hicieron presentes los investigadores de la fuerza de tarea SAFE, de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), para proceder al traslado de los connacionales tras su arribo al país.
En lo que va del año, esa unidad de la PNC ha capturado a 388 personas deportadas de los Estados Unidos.
Órdenes de detención a las que se les dio cumplimiento
Las edades de los sindicados y cargos que se les atribuyen son:
- Edad 29 años, requerido por un juzgado de Puerto Barrios, Izabal, desde el 3 de noviembre de 2017 por extorsión.
- 36 años, solicitado por un juzgado de Santa María Nebaj, El Quiché, desde el 3 de diciembre de 2024 por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.
- 33 años, a requerimiento de un juzgado de Quetzaltenango, desde el 18 de enero de 2023, por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.
- 22 años con orden de aprehensión por un juzgado de Guatemala desde el 5 de agosto de 2022, por deserción agravada.
- 34 años, solicitado por un jugado de Santa María Nebaj, El Quiché, desde el 15 de noviembre de 2023, por negación de asistencia económica.
- 36 años, a solicitud de un juzgado de Quetzaltenango, desde el 01 de febrero de 2024 por portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal.