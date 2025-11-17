 Guatemala suma 19 narcos detenidos en lo que va de 2025
Las detenciones más recientes ocurrieron entre el pasado viernes y sábado.

Luis Osorio, alias “Pupusita”, es el extraditable número 21 detenido en 2025. , Foto Ministerio de Gobernación
Luis Osorio, alias “Pupusita”, es el extraditable número 21 detenido en 2025. / FOTO: Foto Ministerio de Gobernación

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este lunes que su país suma 32 personas detenidas en lo que va del año para ser entregadas en extradición a la justicia de Estados Unidos, 19 de ellas requeridas por delitos de narcotráfico.

Las detenciones más recientes ocurrieron entre el pasado viernes y sábado, cuando las fuerzas de seguridad capturaron en diferentes puntos del territorio guatemalteco a dos supuestos traficantes de drogas solicitados por cortes de Texas (EE.UU).

Una de las capturas se efectuó el sábado, cuando agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (Fiscalía) detuvieron a Elmer Antonio Pancán, también conocido como "Chepío".

Señalamientos contra el presunto narco

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, el ciudadano guatemalteco fue localizado y detenido en Santa Cruz del Quiché, en el departamento (provincia) de Quiché (noroeste).

Pancán es señalado de liderar una estructura dedicada al trasiego de drogas en el municipio de Los Amates, en la provincia caribeña de Izabal, fronteriza con Honduras. La solicitud de extradición detalla que el guatemalteco es requerido por dos cargos relacionados con el narcotráfico.

Las primeras investigaciones identificaron a una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala que, entre 2017 y 2024, se dedicó a importar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Pancán habría fungido como coordinador de esta estructura en Guatemala, responsable de dirigir, administrar y supervisar sus actividades ilícitas. La Fiscalía estadounidense detalló que las ganancias ilícitas provenientes de Estados Unidos y México eran luego trasladadas hacia el país centroamericano.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado frecuentemente como puente por las redes internacionales de narcotráfico para trasladar cocaína desde Suramérica hacia el mercado estadounidense.

