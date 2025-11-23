 Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos
Nacionales

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos

Autoridades destacaron que el hallazgo de la droga se hizo con apoyo de la agente canina K-9 llamada Berta.

Compartir:
-
Los 32 paquetes de marihuana fueron embalados en 3 cajas que quedaron a cargo del MP. / FOTO: PNC de Guatemala.

Tras un operativo de rutina en el departamento de Escuintla, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo de 39 kilos de marihuana que estaban ocultos en un carro que simulaba transportar cajas llenas de plátanos. La PNC precisó que en el operativo fue vital el apoyo de la agente canina K-9 llamada Berta.

Asimismo, la PNC reportó que en el procedimiento fueron capturados dos hombres, identificados únicamente como Anderson y Reynaldo, quienes viajaban a bordo del particular donde se encontraron los estupefacientes. La policía agregó que los 39 kilos de marihuana estaban empacados en 32 paquetes.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos | PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos / PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos | PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos / PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos | PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos / PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos | PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos / PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos | PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos / PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos | PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos / PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos | PNC y MP.

Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos / PNC y MP.

El MP reportó que la diligencia estuvo liderada por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC y miembros del Ejército de Guatemala.

Por su lado, la PNC explicó que el decomiso se realizó "en seguimiento a una denuncia anónima que ingresó al 1577 de la Línea Antinarcótica".

Las autoridades describieron que gracias al operativo lograron interceptar la camioneta de color rojo y placas P-400KJJ. "Al realizar una inspección, con el apoyo del K-9 Berta, se detectó que en una caja de plástico negra que estaba dentro del baúl, donde se localizaron 32 paquetes de nylon con marihuana, con un peso de 39.124 kilógramos", reportó la PNC.

El costo de la droga incautada

La PNC estableció que en total fueron 85.25 libras de marihuana las que se localizaron, cuyo costo está valorado en Q. 27 mil 949.60.

Asimismo, la PNC indicó que los detenidos, de 23 y 27 años, respectivamente, fueron llevados ante la justicia para resolver su situación legal.

Después del procedimiento para pesar la hierba, el cargamento de la droga fue embalado en tres paquetes que secuestró el MP para utilizarlos como evidencia en el proceso penal.

Insivumeh prevé que se mantendrán las bajas temperaturas

El ente de pronósticos no descartó lluvias y chubascos al final de la tarde y en horas de la noche.

En Portada

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanost
Nacionales

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos

11:01 AM, Nov 23
Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump t
Internacionales

Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump

08:02 AM, Nov 23
Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025t
Deportes

Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025

11:24 AM, Nov 23
El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silenciosot
Farándula

El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silencioso

09:35 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos