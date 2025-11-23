Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos

Tras un operativo de rutina en el departamento de Escuintla, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo de 39 kilos de marihuana que estaban ocultos en un carro que simulaba transportar cajas llenas de plátanos. La PNC precisó que en el operativo fue vital el apoyo de la agente canina K-9 llamada Berta.
Asimismo, la PNC reportó que en el procedimiento fueron capturados dos hombres, identificados únicamente como Anderson y Reynaldo, quienes viajaban a bordo del particular donde se encontraron los estupefacientes. La policía agregó que los 39 kilos de marihuana estaban empacados en 32 paquetes.
El MP reportó que la diligencia estuvo liderada por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC y miembros del Ejército de Guatemala.
Por su lado, la PNC explicó que el decomiso se realizó "en seguimiento a una denuncia anónima que ingresó al 1577 de la Línea Antinarcótica".
Las autoridades describieron que gracias al operativo lograron interceptar la camioneta de color rojo y placas P-400KJJ. "Al realizar una inspección, con el apoyo del K-9 Berta, se detectó que en una caja de plástico negra que estaba dentro del baúl, donde se localizaron 32 paquetes de nylon con marihuana, con un peso de 39.124 kilógramos", reportó la PNC.
El costo de la droga incautada
La PNC estableció que en total fueron 85.25 libras de marihuana las que se localizaron, cuyo costo está valorado en Q. 27 mil 949.60.
Asimismo, la PNC indicó que los detenidos, de 23 y 27 años, respectivamente, fueron llevados ante la justicia para resolver su situación legal.
Después del procedimiento para pesar la hierba, el cargamento de la droga fue embalado en tres paquetes que secuestró el MP para utilizarlos como evidencia en el proceso penal.